От страховщиков требуют избавиться от фантазий в тарифах на ОСАГО

Тарифный коридор обязательного страхования автогражданской ответственности был расширен на 20%. Такое решение Центробанка стало частью работы по либерализации этого вида страхования, направленной на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента.

ФОКУСЫ ОТ СТРАХОВЩИКОВ

По прошествии первых трех месяцев в условиях новых тарифов страховщики бодро отрапортовали о снижении ставок. Иногда сообщалось об удешевлении на 10 и более процентов. Страховщики заявляют, что тариф повышается лишь для тех, кто плохо управляет транспортным средством. Для тех же, кто водит давно и безаварийно, по их заверениям, ОСАГО стремительно дешевеет.

Продавцы «автогражданки» объясняют магию тем, что теперь ключевыми параметрами, влияющими на стоимость полиса, являются не модель машины и ее мощность, а манера вождения и законопослушность водителя. Ключевыми факторами, влияющими на стоимость полиса, являются возраст автомобилиста, водительский стаж, факт участия и количество дорожно-транспортных происшествий по вине страхователя. Таким образом, в теории получается, что вопрос стоимости полиса находится целиком и полностью в руках водителя. На практике выходит несколько по-другому.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

После расширения тарифного коридора ОСАГО к стоимости полисов было приковано пристальное внимание надзорных органов, профессиональных союзов перевозчиков, общественных организаций автомобилистов и простых водителей. Многие не верили в то, что страхование начнет дешеветь. И, как показала практика, небезосновательно.

Один из самых масштабных мониторингов стоимости полисов для автомобилистов провели эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги». Были проанализированы тарифы на автострахование в компаниях-лидерах рынка ОСАГО в 67 регионах страны.

Единороссы проверили стоимость полисов для трех категорий водителей легковых автомобилей: в I категорию вошли начинающие водители в возрасте 22-24 лет, без стажа вождения автомобиля, впервые страхующие на период 12 месяцев транспортное средство, до управления которым допущено одно лицо; во II категории – водители 35-39 лет и стажем вождения от 14 лет, страхующие на 12 месяцев автомобиль, к управлению которым допущено одно лицо, которое в год было участником не более чем четырех ДТП; в III категорию – водители старше 50 лет, со стажем вождения от 14 лет, страхующие на 12 месяцев автомобиль, к управлению которым допущено одно лицо, которое в течении предыдущего года не становилось участником ДТП. Для всех категорий расчет делался для автомобиля мощностью 100-120 л.с.

ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Как и опасались автомобилисты, удешевление страхования во многих регионах не произошло. Более того, было выявлено удорожание полисов, местами - кратное.

«Цена на полис ОСАГО в той или иной степени возросла для I категории водителей в 90% проверенных регионов, для II и III категории водителей цена увеличилась в 58% и 54% регионов соответственно. Повышение цен для I категории по сравнению с 2018 годом составило 13%, для II категории – 2%, а для III – 11,6%», – рассказал координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Фото фото: ER.RU

Меньше всего повезло автомобилистам Ивановской области, где максимальный рост стоимости полиса для I категории водителей составил 112%. «У нас возникает вопрос: о каком понижении цен шла речь в январе? Эту ситуацию нельзя оставлять без внимания», - справедливо возмущается Афонский.

Единороссы будут добиваться того, чтобы цены на полисы были доступнее и соответствовали их реальной стоимости, а не полету фантазии страховщиков. «Все полученные в ходе мониторинга данные мы передали в Центробанк. Необходимо провести проверку и выяснить чем обоснован такой рост цен», – подчеркнул он.