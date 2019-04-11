Для людей с инвалидностью: личный цифровой кабинет и электронный талон РЖД

Оформляем проезд в санаторий

С прошлого года успешно развивается проект, предназначенный для облегчения и упрощения транспортных услуг льготным категориям граждан. Этот сервис разработали ФСС РФ совместно с АО «РЖД». Суть в том, что теперь для бесплатного проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно оформляется электронный талон. Благодаря этому можно обойтись без посещения железнодорожной кассы.

• Гражданин, входящий в льготную категорию, или его представитель обращается в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства, поясняют специалисты Фонда. Там оформляют электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета. Вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись без визита в железнодорожную кассу: оформить проездной документ через сайт.

Такая технология доступна гражданам льготных категорий в следующих случаях:

• при направлении к месту лечения и обратно по путевкам, предоставляемым ФСС РФ;

• при направлении к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения;

• при направлении к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения.

НА ЗАМЕТКУ

Три шага для получения бесплатного билета

1 Зарегистрируйтесь на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd. ru), воспользовавшись любым гаджетом.

2 Укажите маршрут следования, дату отправления, поставьте галочку в пункте «по льготе ФСС», выберите поезд, вагон и место.

3 Введите личные данные: номер СНИЛСа (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта.

При желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет всего лишь предъявить паспорт.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Все узнать и проверить

На сайте ФСС РФ есть полезная функция «Личный кабинет застрахованного» (находится по ссылке https://lk.fss.ru/recipient/). Чтобы войти в такой электронный кабинет, человеку нужно ввести пароль и логин, которые используются для доступа на Единый портал госуслуг.

Для людей с инвалидностью в личном кабинете:

• отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение;

• можно увидеть справку из индивидуальной программы реабилитации или абилитации;

• можно оформлять заявления на получение технических средств реабилитации;

• можно просматривать журнал обеспечения ТСР, направления на санаторно-курортное лечение.

Таким образом, человек может открыть свою индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, что ему уже выдано. И в случае, если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение Фонда. Там выяснят, почему такое произошло, и примут меры, чтобы исправить нарушения, если они есть.

Также через личный электронный кабинет можно написать обращение в Фонд, получить ответ и другие уведомления от ФСС по оказанию услуг.

Если в семье есть ребенок-инвалид

Для семей с детьми-инвалидами продолжает работать и расширяется территориально удобный сервис «Социальный ПИН» (расшифровывается как «персональный информационный навигатор»). Сервис работает так. В начале года родителям направляется уведомление, какими техническими средствами реабилитации их ребенок должен быть обеспечен в текущем году. Сообщается, какие виды ТСР положены до конца года, где и как их получить, а также адреса и телефоны для обращения.

По выбору родителей информация может быть предоставлена разными способами: письмом по электронной почте, традиционным почтовым отправлением, СМС-сообщением или звонком по телефону - на домашний или сотовый. Также возможен вариант уведомления через личный кабинет родителя на портале Госуслуги.ру.

- Получив извещение, родители смогут лучше ориентироваться, - приводят пример специалисты ФСС РФ. - Например, есть информация, что в мае ребенку полагается ортопедическая обувь, чуть позже - кресло-коляска и т. д. Родитель может решить, когда удобнее будет получить то или иное изделие, явиться за каждым или получить чуть позже все сразу и т. п.

Сейчас социальный ПИН работает в 48 регионах России. Уточнить, есть ли такой сервис в вашем регионе, вы можете, позвонив в региональное отделение ФСС РФ по месту вашего жительства.

БУДЬ В КУРСЕ

- Сейчас этот сервис (электронный каталог ТСР. - Ред.) находится в пилотном тестировании, Фонд налаживает взаимодействие с поставщиками ТСР, - рассказал «КП» руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов. - На сегодня каталог позволяет просматривать подробную информацию о тех технических средствах реабилитации, данные о которых уже поступили от поставщиков и загружены в базу. Можно увидеть изображения, посмотреть технические характеристики данных средств реабилитации.

Электронный каталог ТСР постоянно пополняется и обновляется.

Удобно и наглядно

Еще один проект стартовал недавно, в текущем году. Это электронный каталог технических средств реабилитации (ТСР) для пострадавших на производстве. В число ТСР входят кресла-коляски, протезы, ортопедическая обувь, средства ежедневного ухода и т. д.

- На сегодня есть два варианта обеспечения ТСР, - напоминают специалисты Фонда. - Первый - когда человек подает заявление на обеспечение ТСР, и Фонд проводит торги в рамках закона 44-ФЗ. Определяется победитель торгов, который и поставляет необходимое средство реабилитации. Это занимает определенное время. Второй вариант - человек может сам купить себе техническое средство реабилитации, которое ему положено. Фонд компенсирует ему расходы исходя из стоимости такого ТСР на последних торгах.

Процесс компенсации сейчас занимает достаточно продолжительное время - по регламенту до двух месяцев. Нужно взять счет, чек из аптеки, прийти в отделение Фонда по месту жительства, написать заявление на компенсацию. Потом Фонд в течение 60 дней проводит проверку необходимых данных и только затем перечисляет сумму компенсации. Между тем сейчас любой из нас может прийти в магазин, выбрать, скажем, телевизор и с помощью менеджера оформить документы для приобретения его в кредит.

На сегодня цифровой каталог позволяет просматривать подробную информацию о тех технических средствах реабилитации, данные о которых уже загружены в его базу. Доступ к данным получат как люди с инвалидностью, так и органы медико-социальной экспертизы, разрабатывающие программу реабилитации пострадавшего, Фонд и поставщики ТСР.

При назначении ТСР появится возможность более точного индивидуального подбора средств реабилитации. Также можно будет сравнивать разные модели и оценивать их качество.

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