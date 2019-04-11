2019-04-11T19:42:25+03:00
Звезды

Волочкова объяснила скандальный выпад о бедных россиянах

Балерина пожаловалась, что на нее "все набросились, как обычно"
Ольга ЛИБГАРДТ
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На Анастасию обрушился шквал критики в соцсетяхНа Анастасию обрушился шквал критики в соцсетяхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анастасия Волочкова вынуждена оправдываться после своих заявлений о бедных россиянах, которые спровоцировали скандал. Балерина напомнила, что она не политолог и объяснила слова о бедных и недовольных россиянах.

"Фразы в СМИ выдернуты из контекста интервью. Я не политолог, я высказала в эфире свое личное мнение... Это все. А на меня все набросились, как обычно", - цитирует Анастасию Волочкову РИА Новости.

Ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Волочкова на комментарий ведущих о низком уровне жизни в России заявила: "Пусть работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают, и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить кого-то? Почему мы не можем винить сами себя?".

На вопрос ведущих, кто виноват и что делать, ответила: "Да виноваты люди сами". А позже добавила: "Хочется всегда сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?»".

После этих слов на Анастасию обрушился шквал критики в соцсетях. Многие пользователи посоветовали танцовщице "молча шпагатить".

А музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и вовсе посоветовал Волочковой, если она не разбирается в экономике и политике, "не открывать свой рот". "Обалдеть можно просто", - прокомментировал РИА ФАН заявления любительницы садиться на шпагат супруг певицы Валерии.

Он добавил: "Давать оценку тому, что говорит Волочкова, - это надо быть просто больным человеком". Пригожин назвал слова балерины "абсолютной чушью".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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