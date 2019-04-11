Наивная Волочкова пострадала "за доброту к бедным"

Анастасия Волочкова угодила в скандал. Никогда такого не было и вот опять. Правда, на этот раз поводом для негодования россиян стали вовсе не шпагаты балерины и даже не ее откровенные снимки из бани. Танцовщица высказалась о бедняках, живущих в России.

"Пусть они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают, и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить кого-то? Почему мы не можем винить сами себя?", - заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Анастасия Волочкова.

На вопрос ведущих, кто виноват в низком уровне жизни в России, Волочкова ответила: "Да виноваты люди сами". А позже добавила: "Хочется всегда сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?»".

После этих слов на Анастасию обрушился шквал критики в соцсетях: "Иногда лучше просто… садиться на шпагат", "Самая страшная проблема страны в том, что 95% населения до сих пор не освоили шпагат", "Такое впечатление, что она это специально вынашивала и берегла...", "Эти российские «избранные» считают, что у них какое-то эксклюзивное право на страну".

Но нашлись и те, кто балерину поддержал. Пользователи соцсетей заявили, что россияне действительно "виноваты сами", потому что "много пьют", "ждут чуда" и "не любят работать". Поддержал Волочкову и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Я ознакомился с этим высказыванием Анастасии Волочковой полностью. Конечно, не обошлось как обычно без манипуляции и выдергивания фразы из контекста. В сторону Волочковой сейчас началась травля, но ей, как мне кажется, уже давно не привыкать быть перманентно в подобных ситуациях. Она добрый и наивный человек, по-детски непосредственна. Этим регулярно пользуются", - заявил в интервью "КП" эксперт.

Далее он предложил вспомнить недавнее интервью Ксении Собчак с Анастасией Волочковой. "По сути, исповедь человека была осмеяна. Да, она такая какая она есть и ровно такой ее нужно принимать", - констатировал Манукян.

При этом он заявил, что обобщать ситуацию с малоимущими все же Анастасии не стоило. "Они не только тунеядцы и алкоголики. Ведь есть большая категория людей - инвалиды. Они уж точно в своих бедах и проблемах не виноваты. Неработающим категориям инвалидов давно уже пора платить больше. Есть еще большая категория людей - живущие в деревнях, селах и малых городах. Зарплаты там чаще всего мизерные, а это, безусловно, влияет и на уровень пенсий. Они тоже не не тунеядцы и алкоголики", - поделился своим видением проблемы эксперт.

В заключение Манукян посоветовал россиянам не быть разобщенными а помогать своей Родине становиться более процветающей. "Россия сильна своими людьми, нам всем нужно объединяться, а не разобщаться и лить грязь в адрес друг друга", - резюмировал член экспертного совета при Госдуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Как же это горько": Волочкова обратилась к поклонникам из-за Собчак

Балерина решила расставить все точки над "i" после интервью с теледивой (подробности)

"Змея в шоколаде": Собчак заставила подписчиков жалеть Волочкову

В Сети бурно обсуждают новый выпуск программы Ксении Собчак (подробности)

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе

Ксению Собчак и Анастасию Волочкову уже сложно представить друг без друга. Они, наверное, женский вариант Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Только более скандальный и непримиримый (подробности)