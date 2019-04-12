Юрий Куклачев: Секрет молодости - моя жена! И 200 кошек

Накануне своего дня рождения «кошачий папа» и народный артист России рассказал «Комсомолке» о хрустальных замках для животных и рекордном долголетии четвероногих артистов.

- Юрий Дмитриевич, пять лет назад, отмечая 65-летие, вы признались, что чувствуете себя на 25. А сегодня?

- Ну, соответственно на 30, максимум - 35! Конечно, проверяюсь, бегаю по врачам, слежу за сахаром и холестерином. Но по-прежнему в форме. Бегаем, прыгаем - с моей работой в Театре кошек по-другому никак.

- Откуда столько энергии?

- А меня жена омолаживает. Хотя ей уже восьмой десяток пошел, но она у меня девочка шустренькая (Елена Исааковна на год старше мужа, вместе с ним работает в Театре кошек. - Авт.). Мы встретились в далеком 1969 году, и ведь идею с кошками именно она мне подсказала. В этом году я отмечаю сразу четыре юбилея: кроме 70-летия, еще 50 лет семейной жизни, столько же - творческой деятельности и 100 лет российскому цирку.

- В вашем театре задействована вся семья...

- Да, я смело могу сказать, что создал династию. Раньше одно время я набирал в ученики чужих людей, но они оказались нечистоплотными. Вешали афиши, что выступает Куклачев, обманывая зрителя. После этого я перестал этим заниматься. Понял, что чужим людям главное - деньги, творчество побоку. А у меня есть свои дети - сыновья Дима и Володя, дочь Катя, и я должен передать им дело жизни. Сегодня все они работают в моем театре, и равных ему пока нет.

- Сколько сейчас у вас животных?

- Это очень сложно, их никто не может сосчитать. Пока я сейчас еду в машине и говорю с вами, кот Бориска мог опять проникнуть на женскую территорию и увеличить поголовье на 30 - 40 котят! У нас дошло до 200 кошек. Кошмар! Мы уже говорим: «Боря, хватит! Посадим тебя отдельно!»

- В каких условиях живут ваши артисты?

- Несколько лет назад мы построили нашим питомцам Хрустальный замок. Это роскошные кошачьи апартаменты с прозрачными стенками. Гости могут наблюдать, в каких светлых и чистых помещениях живут кошки, нет никакого запаха, кушают вволю. И все очень аккуратно, никакого насилия - мы это контролируем с помощью камер. И если в среднем домашние питомцы живут по 17 - 19 лет, то у нас 20 - 25. Мы их обследуем, витаминами подкармливаем.

И об уличных животных тоже надо заботиться. Сейчас в Москве сносят пятиэтажки, а там в подвалах кошки живут. Куда им деваться? Я предложил устанавливать в таких районах стеклянные помещения, где дворовые кошки будут собираться. И чтобы каждый мог туда зайти, покормить мурзиков. Я до сих пор регулярно подкармливаю дворняг сосисками.

- Как вы отметите юбилей?

- Я не люблю все эти банкеты, тосты, подарки. Мне интереснее дарить самому. Поэтому мы устроим праздничный спектакль, куда пригласим детей из детских домов и монастырей. Плюс у нас гастроли по всей стране. Россиянам не увидеть наш спектакль - это то же самое, что приехать в США и не показать ребенку Диснейленд.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Князь Монако сделал клоуна почтовой маркой

В 1985 году Юрий Куклачев участвовал во Всемирном цирковом фестивале в Монте-Карло, где победил. Триумф русского клоуна лицезрел князь Монако Ренье III. Монарх был так поражен его умением ладить с неподдающимися дрессуре кошками (у Куклачева артисты катают машинки, ходят на задних лапах, играют роли на сцене и лазают по всем немыслимым снарядам и декорациям), что заказал почтовую марку с изображением советского «укротителя котов». Сам Куклачев узнал о ее существовании только через 30 лет.

Эта марка до сих пор продается в Монако.