«Он принял экстази, сорвал с меня ночную рубашку и начал душить»: Эмбер Херд выдвинула против Джонни Деппа новое обвинение в насилии

Эмбер Херд и Джонни Депп были вместе в течение четырех лет, один год из которых они были женаты. В 2016 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод. В конце прошлого года уже Депп подал иск в суд против экс-супруги, потребовав от нее компенсации в 50 миллионов долларов. Джонни утверждает, что Эмбер соврала про то, что он избивал ее, и эта ложь стоила ему карьеры и репутации. Более того, Депп и его адвокаты уверяют, что это Херд избивала актера и даже как-то отрезала ему кончик пальца осколком бутылки.

В четверг 11 апреля Эмбер подала встречный иск, вновь обвинив Деппа в домашнем насилии. Издание The New York Post раздобыло эксклюзивные документы из суда, в деталях и красках описывающие ужасающие подробности семейной жизни Джонни и Эмбер. 32-летняя актриса рассказал о многочисленных эпизодах, когда 55-летний Депп избивал, оскорблял и унижал ее.

"ОН ПНУЛ МЕНЯ, А ПОТОМ ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ В ТУАЛЕТЕ САМОЛЕТА"

Эмбер и Джонни начали встречаться в 2012 году – у них закрутился роман на съемках фильма «Ромовый дневник». По словам Эмбер, источником всех бед в их семейной жизни были наркотики и алкоголь, которые принимал актер.

«Примерно через год наших отношений я стала свидетелем того, как Джонни злоупотреблял наркотиками и алкоголем. В некоторых случаях, когда Джонни одновременно употреблял как нелегальные наркотики, так и лекарства, отпускаемые по рецепту, мне приходилось обращаться за медицинской помощью. Всякий раз, когда он принимал их, я беспокоилась за нас обоих, - утверждает актриса в своем судебном иске. - Он становился совершенно другим человеком, часто бредовым и жестоким. Мы назвали эту версию Джонни-Монстр.

Джонни часто не помнил свое бредовое и жестокое поведение после того, как он трезвел после приема алкоголя и наркотиков. Поскольку я любила Джонни, я верила его многочисленным обещаниям, что он изменится и станет лучше. Я была неправа».

Утром в мае 2014 года они сели в частный самолет, чтобы вылететь из Бостона в Лос-Анджелес. Херд утверждает, что Депп уже был пьян и сжимал в руках бутылку шампанского.

«Во время полета Джонни приказал стюардессам дать ему кислородный баллон и продолжал сильно пить. Помощники Джонни сказали мне, что он расстроен тем, что накануне я снималась в романтической сцене с Джеймсом Франко. Вскоре Джонни начал бросать в меня разные предметы. Вместо того, чтобы реагировать на его поведение, я просто отодвинула сиденье. Это не остановило его. Он толкнул на меня стул, когда я проходила мимо, кричал на меня и издевался над мной, выкрикивая имя «Джеймс Франко».

В какой-то момент я встала, и Джонни пнул меня, повалив на пол. Когда я упала, он швырнул в меня свой ботинок. Джонни продолжал кричать и ругаться до тех пор, пока не прошел в ванную комнату самолета и не потерял сознание в туалете. В бессознательном состоянии он находился до конца полета».

Позже Депп извинился перед Эмбер, прислав ей текстовое сообщение: «Мне снова очень и очень стыдно. Прости меня. Я действительно не знаю, почему так получилось. Но я никогда не сделаю это снова… Моя болезнь снова настигла меня. Я должен поправиться. Мне очень жаль. Я люблю тебя, и мне так плохо, что я тебя подвел».

Помощник Деппа Стивен Дойтерс рассказал Эмбер, что Джонни был потрясен, когда узнал подробности полета: «Когда я сказал ему, что он ударил тебя ногой, он плакал. Он как потерянный мальчик и нуждается в помощи».

На людях супруги выглядели нежными и любящими.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на домашнее насилие, Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. Эмбер утверждает, что через месяц после свадьбы Джонни заставил ее пройти через настоящий ад. Супруги приехали в Австралию на съемки очередного фильма «Пираты Карибского моря» и поселились в арендованном для них особняке. Херд уверяет, что Джонни пустился в трехдневный загул, во время которого он непрерывно пил и принимал экстази.

«Я попыталась запретить ему глотать экстази. Мы начали спорить. Джонни толкнул меня на пол и ударил, прежде чем я смогла скрыться в спальне и запереть дверь.

На следующее утро я спустилась вниз и обнаружила, что Джонни не спал всю ночь, приняв около восьми таблеток и запив их алкоголем. Мы снова начали драться, и я забаррикадировалась в одной из комнат. Это не помешало Джонни вышибить дверь и прорваться ко мне в спальню. Джонни несколько раз ударил меня, толкнул, начал душить и плюнул мне в лицо. Затем Джонни вручил мне бутылку, из которой он пил, и спросил: «Что ты собираешься делать?». Я бросил бутылку на пол. В ответ Джонни начал бросать в меня бутылки.

Той ночью Джонни швырнул меня на стол для пинг-понга, который рухнул подо мной. Джонни бросал бутылки в окна и стеклянные двери, повсюду валялись осколки. Затем Джонни схватил меня и сорвал ночную рубашку. Я была голой и босой, вся покрытая алкоголем и мелкими осколками стекла. Джонни схватил меня за волосы и прижал к холодильнику на кухне. Я попыталась вырваться, но только скользила по усыпанному стеклом полу и столешнице. Джонни отшвырнул меня от себя, и я попыталась убежать. Тогда Джонни начал бросать в меня разные предметы и бутылки со спиртным.

В один из самых ужасных и самых страшных моментов этого трехдневного испытания Джонни схватил меня за шею и ключицу и ударил меня о столешницу. Я изо всех сил пыталась встать, когда он душил меня, но мои руки и ноги продолжали скользить и скользить по пролитому алкоголю и разбитому стеклу. Он неоднократно наносили мне удары ногами и руками. Испугавшись за свою жизнь, я сказала Джонни: «Ты делаешь мне больно и режешь меня». Но Джонни продолжал бить меня одной рукой, а другой - стучать о стену телефоном, пока он не разбил его вдребезги. Когда Джонни ломал телефон, он сильно повредил палец, отрезав его кончик. Как только я смогла убежать, я забаррикадировалась в спальне наверху.

На третий день, после ночи, которую Джонни снова провел без сна, я спустилась вниз и обнаружила многочисленные сообщения, которые он написал мне по всему дому, на стенах и на моей одежде. Он написал их масляной краской (Эмбер увлекалась рисованием, и у нее был запас красок – Ред.) и кровью от своего отрубленного пальца. Джонни также мочился по всему дому».

Снимки отрезанного пальца в 2016 году показали в суде юристы Херд, сообщив, что Джонни сам покалечил себя. Фото: кадр видео.

Херд утверждает, что тогда актера, наконец, госпитализировали. А у нее была разбита губа, распух нос и все тело покрывали порезы. «У меня и по сей день остались шрамы на руках и ногах после этого инцидента», - пишет Эмбер.

Актриса также утверждает в иске, что в марте 2015 года Депп едва не убил ее младшую сестру Уитни. Эмбер ударила рассерженного Деппа, опасаясь, что он столкнет ее сестру с лестницы в их доме в Лос-Анджелесе.

«Он начал крушить мои вещи по всему дому, потом набросился на меня. Уитни встала между нами. Джонни переключился на Уитни, которая стояла на верхней ступеньке лестницы. Я ударила Джонни по лицу, чтобы отвлечь его внимание от нее. Это был единственный раз, когда я ударил Джонни. Я защищала жизнь моей сестры».

Эмбер вспоминает еще один эпизод домашнего насилия, когда Депп вышел из-под контроля в декабре 2015 года в их квартире в Лос-Анджелесе.

«Джонни бросил в меня графин, потом сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил в кабинет, в гостиную, на кухню, в спальню. Он выдрал кусок кожи и большие пряди волос из моей головы. Джонни продолжал избивать меня, и каждый раз, когда он сбивал меня с ног, я просто вставала и смотрела ему в глаза. Джонни отвечал мне: «О, ты думаешь, что ты – очень крутая?»

Когда он в очередной раз ударил меня по лицу, мой нос начал кровоточить, это было очень больно. Я сразу начала плакать и подумала, что мне придется идти в больницу. Я сказал Джонни, что хочу уйти от него, и что я позвоню в полицию, если он когда-нибудь снова коснется меня… В ответ Джонни схватил меня за горло, толкнул на землю и ударил меня по затылку. Он кричал: «Я убью тебя, убью, ты меня слышишь?» Некоторое время я не могла ни кричать, ни дышать. Я переживала, что Джонни был в помутненном рассудке и просто не понимал, какую боль причиняет мне, и что он может действительно убить меня. По всему пентхаусу валялось разбитое стекло и клочки моих волос.

Депп написал обрубком пальца на зеркале в ванной: «Доступная Эмбер» и «Билли Боб». Фото: кадр видео.

Окончательно уйти от Деппа Эмбер решилась только в мае 2016 года. Тогда они в очередной раз поссорились и начали драться. На шум прибежал сосед, который схватил Джонни и выкрикнул: «Эмбер, беги!». Актриса пошла в полицию.

Херд добавляет, что после того, как она обвинила Джонни в домашнем насилии в 2016 году, на нее обрушилась волна критики. Некоторые люди утверждали, что она сфальсифицировала свои травмы.

Эмбер Херд покидает здание суда Лос-Анджелеса 27 мая: на лице актрисы видны следы от побоевФото: REUTERS

«Многие люди называли меня лгуньей. Меня уволили из предстоящей рекламной кампании крупного модного бренда. Я потерял роль в фильме, в котором меня уже снимали. Люди, с которыми я никогда не встречалась и не общалась, угрожали мне насилием. Я получала так много угроз своей жизни, что мне приходилось менять номер телефона почти еженедельно. Люди обвиняли меня в жестоком обращении с Джонни. Это просто неправда. Я никогда не нападала на Джонни, кроме как в целях самообороны, когда защищала свою младшую сестру».