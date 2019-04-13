2019-04-13T17:26:51+03:00
Звезды

Киркоров выдавал за Пугачеву двойника

Об этот рассказала приятельница артиста
Ирина БАРЫШЕВАИгорь ПОЛЯКОВ
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По мнению певицы, не все копируют ее образ талантливо и достойноПо мнению певицы, не все копируют ее образ талантливо и достойноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Алла Пугачева осторожно относится к своим «двойникам» и пародистам, поскольку, по мнению певицы, не все копируют ее образ талантливо и достойно.

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Однако мастерство пародистки Галины Базаркиной оценил даже Филипп Киркоров.

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- В молодости я была очень похожа на Пугачёву, причём старалась на неё походить ещё больше: волосы начёсывала, копировала её взгляды, жесты... Нравилась она мне, и я очень гордилась, что у нас такое сходство,—рассказывает пародистка Галина Базаркина.

- Довольно часто я использовала эту фантастическую схожесть сознательно. Один раз я, Филипп, его девочки-вокалистки, Лёша Гарнизов и Илюша Резник ехали с гастролей из Гомеля. Филя в то время работал в театре Пугачёвой, он-то и предложил: "Слушай, Галка, давай, надень тёмные очки, "сделай Аллу", мы же с Резником рядом - сейчас орать будем!" И начал на весь вагон: "Алла Борисовна, Алла Борисовна! Пройдите сюда!" Илья ему подыгрывает: "Аллочка, заходи, вот наше купе!" Народ вылез, все проводники вышли - живая Пугачёва едет! Я иду в чёрных очках по вагону, ничего не вижу, уже не знаю, куда от людей прятаться. А все поверили: как же - и Киркоров здесь, и Резник! В этом же вагоне ехали болгары. Филипп с ними поговорил, вернулся в наше купе и говорит: "Они сейчас придут сюда, принесут ракию - очень хотят выпить с Пугачёвой. Так что ты очки не снимай, а как они зайдут - ракию забери, а их выгони." Заходят болгары: "О-о, Алла! Мы тебя любим, мы хотим с тобой выпить!" Я очки этак поправила: "Что это значит? Почему на "ты"? С кем это выпить-то собрались - соображаете? Ставьте всё на стол - и идите отсюда!" Короче, разыграла "пугачёвский гнев" по полной программе, да ещё с таким удовольствием! Больше за всё время пути двери их купе, по-моему, вообще не открывались. А ракию, естественно, мы выпили сами.

Галина Базаркина - пародии на Пугачеву, Толкунову, Ротару.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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