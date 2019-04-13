Малахов раскрыл правду о разводе Алсу

Слухи о разводе Алсу взбудоражили общественность. Поклонники певицы в шоке - неужели распалась одна из крепких семей отечественного шоу-бизнеса? В ситуацию вмешался Андрей Малахов. Телеведущий много лет дружит с артисткой и как никто другой знает, что у нее на душе.

Андрей Малахов расставил все точки над "i" касательно слухов о разводе 35-летней Алсу с супругом Яном Абрамовым. Телеведущий крайне редко высказывается на страницах издания Starhit.ru, главным редактором которого является. Но на этот раз решился на публикацию.

По словам Малахова, соцсети сегодня превратились "в мутные потоки непроверенной информации". "Очень удобно: никакой тебе обратной связи, отправляешь сообщение неограниченному числу подписчиков и подсчитываешь просмотры. Поэтому тихий шепоток о предстоящем разводе Алсу быстро превратился в звук иерихонской трубы", - написал телеведущий.

Со свойственной ему иронией он отметил, что "некоторые даже утверждали, что пара давно рассталась и уже делит детей и нажитое имущество". "Действительно, если пост, посвященный годовщине брака отсутствует, а общих фото в Инстаграме давненько не было, то все яснее ясного", - ехидно отметил он.

alsou_a Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?

Подлила масла в огонь и сама Алсу, разместив у себя в аккаунте высказывание Вуди Аллена: "Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире...".

Впрочем, телеведущий поспешил всех успокоить. "В семье Алсу все хорошо, и Ян Абрамов, приходя с работы, каждый раз приносит жене букет ее любимых алых роз", - резюмировал Андрей Малахов.

alsou_a Семья - это самое прекрасное, самое уютное, самое теплое и самое желанное место на Земле , где мы любим и всегда любимы, где каждый из нас по-настоящему счастлив. Бережно храните каждое мгновение Семьи.

Напомним, на тот момент 22-летняя Алсу Сафина вышла замуж за 28-летнего сына банкира Яна Абрамова в 2006 году. Свадьбы была шикарной, молодоженов поздравлял весь свет эстрады и бизнеса. Юрий Лужков лично передал Алсу и Яне свидетельство о регистрации брака. Через несколько месяцев в американской клинике на свет появилась дочь Сафина. В 2008-м у пары родилась вторая дочь Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.