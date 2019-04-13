Небо, тотальный диктант, Басинский: обозреватель "КП" стала диктатором самой большой библиотеки Новой Москвы

Как говорила героиня одного известного произведения, я опять делала это. В смысле, была диктатором тотального диктанта. «Вы не знаете, почему тот, кто диктует так по-дурацки называется? Еще бы Гитлером назвали», - ругались на слово «диктатор» участники "Тотального диктанта". Но ничего поделать не могу, не я это слово придумала.

Историческая справка

Два года назад в библиотеке на Нижегородской состоялся мой диктаторский дебют. Меня позвали, чтобы я не только продиктовала текст, но и заодно написала статью, попиарив тем самым библиотеку в СМИ.

«Напишу, как есть», - предупредила я.

«Пишите, пишите, нам скрывать нечего», - махнула рукой бесстрашная директор и поплатилась.

На следующий год меня уже никто никуда не звал. Но бесстрашные люди в Новой Москве не переводятся.

- Вы будете читать диктант в библиотеке номер 259, это самая крупная библиотека Новой Москвы, - рассказала милейшая женщина Александра Стеркина, начальник методической работы и инноваций новомосковского ЦБО. Александра поджидала меня у метро Академическая, чтобы лично с почестями довезти до места чтения. За окном мелькали леса, поля, коттеджи, теплицы агрохолдинга «Московский», обеспечивающего столицу огурцами и помидорами. Александра рассказывала о разнообразии ассортимента подведомственных библиотек. Помимо самой большой библиотеки, есть библиотека, которую обставила мебелью Икеа, есть библиотека в деревянной избушке, есть самая крошечная библиотека в России, расположившаяся на 26 квадратных метрах. (В ней могут написать диктант только два человека, и то стоя). И - жемчужина коллекции, библиотека со старейшим библиотекарем Валентиной Сергеевной, которую принимал на работу сам Корней Чуковский.

Для Тотального диктанта Басинский написал четыре "детективных" расследования по сюжетам русской литературыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У нас нынче субботея

Поселение «Московский» поразило немецкой чистотой. Тотальный диктант диктуют уже пятнадцать лет подряд и все это время акция совпадает с общегородским субботником. Пустая урна закачалась, как маятник. Утробно жужжа, пролетел самолет размером с пеликана и надписью Georgian Airways на борту.

- Здесь Внуково рядом. Но не переживайте, вам микрофон дадут, - крикнула Александра.

В самой большой библиотеке собрался аншлаг. Человек сорок и даже трое мужчин.

У нас люди особенные, очень активные, - отрекомендовала собравшихся директор и вручила текст диктанта. Выяснилось, что я зря тренировалась. На бумажке было написано абсолютно все, что должен говорить диктатор: «А сейчас я прочту предложение целиком. Записываем предложение по частям. Проверяем предложение. Обратите внимание, что слово Сатин пишется с одной «с». Ровно в 14:00, когда «Победа» пролетела над крышей в Минеральные воды, на экране вспыхнула заставка веселых «хобостей», новостей на букву «х». Ведущий объявил, что диктант впервые напишут в Мьянме, в Перу и в ОАЭ. Что ОАЭ - это единственный случай, когда гласные образовали целую страну. Что в этом году столица тотального диктанта Таллин, а в будущем, как полагают эксперты, станет Нурсултан, «потому что Нурсултан может распространиться на всю территорию Казахстана, простите, Нурсултана».

Тотальный диктант диктуют уже пятнадцать лет подрядФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне белоснежной книжной полки появился Павел Басинский в модных очках и светлом пиджаке. Басинский признался, что работал над этим текстом дольше, чем над иными своими книгами. Лицо автора было очень грустным.

Как было известно еще по пресс-конференции, для Тотального диктанта Басинский написал четыре "детективных" расследования по сюжетам русской литературы. Поначалу я сильно обрадовалась, что мне не досталось расследование про Коробочку. Но вышло еще хуже, потому что выпавший текст касался Горьковского Луки. Поскольку я плохо выговариваю твердое «л», компенсировать плохую дикцию пришлось лояльностью. Используя морзянку, я обозначала, где ставить тире, а где - многоточия. Слушатели были довольны и простили мне все.

Слушатели были довольны и простили диктатору невыговоренные буквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Войдете в топ лучших диктаторов, - похвалила директор. - А это не так просто. У нас, между прочим, в одной библиотеке актер читал. У него хуже получилось. Он почему-то все время произносил другие оконча...».

Жужужужужу, - заглушил окончание шестнадцатичасовой самолет на Уфу.

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