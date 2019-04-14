2019-04-14T14:44:40+03:00
Общество

Конкурсы красоты давно себя изжили

После конкурса "Мисс Россия 2019" наш колумнист рассуждает о том, почему и для кого до сих пор существуют эти странные соревнования
Петр ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
За минувшие 30 лет конкурсы так и не смогли избавиться от имиджа «выставки подруг»За минувшие 30 лет конкурсы так и не смогли избавиться от имиджа «выставки подруг»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Конкурсы красоты у нас появились в конце 80-х и сразу стали одним из символов богатой новой жизни. Вместе с красными пиджаками, вишневыми девятками, кооперативными палатками и песнями «Комбинации».

Выбрана новая «Мисс Россия».Корону «Мисс Россия — 2019» получила 20-летняя Алина Санько. На выигранные 3 миллиона она хочет перевезти в Москву мамуАндрей Минаев

За минувшие 30 лет конкурсы так и не смогли избавиться от имиджа «выставки подруг». Все приличнее, конечно, но смысла в этих мероприятиях как не было, та и нет. Это самые красивые девушки? Согласитесь, можно поспорить. Путь к карьере? Это в 80-е считалось, что стать моделью на подиуме верх карьерной лестницы. Сейчас есть другие «прикольные» профессии. Способ выйти замуж за богатого человека? Эта наука давно уже совершила несколько витков в развитии, и опять же - охотницы за миллиардерами идут другими протоптанными тропами.

Получается, вся эта мишура и шумиха - для удовлетворения мелкого тщеславия дочерей и подруг обеспеченных граждан. Другого объяснения просто нет. Да и интерес к конкурсам красоты всех уровней давно уже сведен к финальному обсуждению «королевы красоты». И в голову не приходит ни одного случая, когда публика вдруг признала - боже, вот она, красавица!

Нет, все победительницы подвергаются злобной критике, вне зависимости от своих данных. Это несправедливо, конечно. Но пока существуют эти странные соревнования по «породистости людей», психика участниц под угрозой. Надеюсь, на этих конкурсах есть психолог…

ФОТОРЕПОРТАЖ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько, 20-летняя студентка-архитектор из Азова

Она покорила жюри и обошла 49 соперниц (подробности)

В ТЕМУ

Что стало с победительницами «Мисс Россия»: От жен миллионеров, до пациенток психлечебниц и жертв криминальных разборок

Чья судьба сложилась по-королевски, а кто пошел по миру или закончил жизнь трагически (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия приветствует жесткую позицию Турции по С-400
Порошенко пообещал уважать выбор украинцев, если президентом станет Зеленский
Квят столкнулся с двумя болидами в начале гонки гран-при "Формулы 1"
Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек
Порошенко начал выступление в рамках дебатов на стадионе "Олимпийский"
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
В Финляндии начались выборы в парламент
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"