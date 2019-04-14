Сын после развода продает квартиру Людмилы Целиковской за 34 млн

В Москве выставлена на продажу квартира Людмилы Целиковской. В элитных апартаментах в центре столицы звезда советского кино проживала с 1954 года вплоть до своей смерти в 1992-м.

Элитную недвижимость в престижном доме №18 на Новинском бульваре напротив здания посольства США продает сын актрисы Александр, которого звезда экрана родила в законном браке с главным архитектором Москвы Каро Алабяном, и его бывшая жена Лидия. Супруги развелись год назад. После расставания квартира, которая оценивается в 33-34 млн рублей, досталась им в равных долях, так что разъедутся они тихо и без скандала, сообщила "Экспресс газета".

Дом, в котором проживала Людмила Целиковская и многие другие известные люди, был построен по индивидуальному проекту знаменитых в то время архитекторов Михаила Посохина и Ашота Мндоянца и стал настоящим украшением Садового кольца. В квартирах трехметровые потолки и отличная звукоизоляция.

Престижная кирпичная сталинка расположена в двух километрах от Кремля. В пешей доступности - Театр им. Вахтангова, зоопарк, планетарий, Смоленский гастроном. Дом помнит многих известных людей. С 1954-го по 1956-й, например, в квартире № 42 жил художник Петр Кончаловский - дед знаменитых братьев-режиссеров, о чем свидетельствует памятная табличка.

Людмила Целиковская играла в театре и была особенно популярна в 40-х. Родившаяся в 1919 году звезда знакома зрителям по главным ролям в фильмах "Антон Иванович сердится", "Близнецы", "Сердца четырех", "Воздушный извозчик", "Беспокойное хозяйство".