2019-04-14T14:40:57+03:00
Звезды

Сын после развода продает квартиру Людмилы Целиковской за 34 млн

Легенда советского кино жила в элитной квартире в центре Москвы с 50-х годов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Людмила Целиковская играла в театре и была особенно популярна в 40-хЛюдмила Целиковская играла в театре и была особенно популярна в 40-х
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В Москве выставлена на продажу квартира Людмилы Целиковской. В элитных апартаментах в центре столицы звезда советского кино проживала с 1954 года вплоть до своей смерти в 1992-м.

Элитную недвижимость в престижном доме №18 на Новинском бульваре напротив здания посольства США продает сын актрисы Александр, которого звезда экрана родила в законном браке с главным архитектором Москвы Каро Алабяном, и его бывшая жена Лидия. Супруги развелись год назад. После расставания квартира, которая оценивается в 33-34 млн рублей, досталась им в равных долях, так что разъедутся они тихо и без скандала, сообщила "Экспресс газета".

Дом, в котором проживала Людмила Целиковская и многие другие известные люди, был построен по индивидуальному проекту знаменитых в то время архитекторов Михаила Посохина и Ашота Мндоянца и стал настоящим украшением Садового кольца. В квартирах трехметровые потолки и отличная звукоизоляция.

Престижная кирпичная сталинка расположена в двух километрах от Кремля. В пешей доступности - Театр им. Вахтангова, зоопарк, планетарий, Смоленский гастроном. Дом помнит многих известных людей. С 1954-го по 1956-й, например, в квартире № 42 жил художник Петр Кончаловский - дед знаменитых братьев-режиссеров, о чем свидетельствует памятная табличка.

Людмила Целиковская играла в театре и была особенно популярна в 40-х. Родившаяся в 1919 году звезда знакома зрителям по главным ролям в фильмах "Антон Иванович сердится", "Близнецы", "Сердца четырех", "Воздушный извозчик", "Беспокойное хозяйство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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