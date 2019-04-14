Украинских раскольников не пускают служить в Храме Гроба Господня

Во время Великого поста в соцсетях замелькали сообщения о том, что Иерусалимский патриархат ужесточил проверку документов украинских священников, прибывающих на Святую Землю. Вызвано это тем, что представители созданной Петром Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем так называемой Православной церкви Украины пытаются вопреки канонам участвовать в служении в Храме Гроба Господня. В Кувуклии - алтаре Храма Гроба Господня - ежедневно совершаются православные богослужения, а на Пасху здесь сходит Благодатный огонь. И появление тут раскольников для канонических православных церквей неприемлемо.

- Причина этого - в непризнании легализованной Константинополем раскольничьей структуры со стороны других Поместных церквей, в том числе Иерусалимской церкви, - отметил в программе "Церковь и мир" телеканала "Россия 24" глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. - Богослужения там всегда совершаются иерархами Иерусалимского патриархата, которым могут сослужить гости из других Поместных церквей. Когда приезжают из Украины гости в священном сане, которые желают там послужить, их теперь спрашивают, к какой церкви они принадлежат, и позволяют там служить, только если они принадлежат к канонической Украинской православной церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. А если это раскольники, то им там служить не позволяется.

По словам владыки, это в очередной раз доказывает, что план Константинополя с автокефалией для Киева провалился.

- Патриарх Варфоломей надеялся на блицкриг, но блицкриг провалился - это уже сейчас очевидно, - констатирует митрополит.