2019-04-15T18:57:29+03:00
Туризм

Майские праздники 2019: 10 городов России, куда туристы едут на поезде

За две недели до майских праздников 2019 эксперты туристического сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные железнодорожные маршруты
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Сочи - один из самых популярных маршрутов для майских вояжей. Хоть самолетом, хоть поездом.Сочи - один из самых популярных маршрутов для майских вояжей. Хоть самолетом, хоть поездом.Фото: Юлия СМИРНОВА
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До майских праздников всего две недели. Весенние выходные в 2019 году очень длинные, а потому мотивирующие на путешествия: на Первомай отдыхаем 4 дня подряд, на День Победы - 3 дня. В турфирмах и авиакомпаниях в один голос говорят о небывалом спросе на туры и авиабилеты.

Самостоятельные путешественники летят в Стамбул и Тбилиси, Прагу и Рим, а если по России - то в Москву, Санкт-Петербург и Сочи (полный список самых популярных авиамаршрутов). Любители пакетного отдыха выбирают Турцию, российские черноморские курорты (хотя купаться еще явно прохладно), Кипр, Эмираты и Тунис.

Но очевидно, что очень много туристов отправятся в майские поездки по России не самолетом, а поездом, а также на своих авто или междугородных автобусах. Аналитики сервиса для организации путешествий OneTwoTrip проанализировали спрос на железнодорожные билеты и назвали 10 самых востребованных маршрутов на майские праздники:

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Адлер (понятно, что речь по сути об одном курорте, но билет можно купить до обеих станций - вот обе и попали в статистику), Ярославль.

Интересно, что билеты на южные направления подешевели по сравнению с майскими праздниками-2018: в Сочи в среднем на 37%, в Краснодар на 33%.

- В путешествиях на короткие и средние расстояния поезд может быть хорошей альтернативой самолету. Туристы могут приехать сразу в центр, а значит, не тратить время и средства на поездку до и из аэропорта, – комментирует руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров. – Отдельная категория путешественников – люди, которые работают в Москве и регулярно ездят в родной город на выходные и праздники. Среди лидеров таких поездок - казанцы и нижегородцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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