«Покидая Неверленд»: 5 вопросов к фильму-разоблачению

В эфире Первого канала не вышел документальный фильм производства HBO «Покидая Неверленд», в котором Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, некогда любимчики Майкла Джексона, обвиняют его в сексуальном насилии. Признания якобы растленных артистом парней вызвали однозначную реакцию у впечатлительных зрителей. А у остальных — настолько же однозначные вопросы.

1. Почему Джексона не посадили при жизни? Где эти двое были раньше?

В мультике South Park сильно похожий на Джексона персонаж по имени Джефферсон спит с детьми в одной кровати и подозревается в педофилии. Слухи наклонности короля поп-музыки циркулировали с начала 90-х. Однако несколько официальных процессов против Джексона в суде не закончились ничем. В 1993 году с семьей 13-летнего Джордана Чандлера было подписано мировое соглашение («отступные» в размере 20 миллионов долларов). К слову, через несколько дней после смерти Джексона 27-летний Чандлер признался, что давление на артиста было задумкой отца — изнасилований не было. «Меня замучила совесть», — сказал он, отказавшись от прежних показаний.

Покидая Неверленд Официальный трейлер.

Дело 13-летнего Гэвина Арвизо, открытое в 2003 году, развалилось из-за недостатка улик. Это был самый монументальный процесс: более 200 свидетельств, 300 дней суда, 13 лет разработки ФБР — прослушка и опросы вероятных потерпевших.

В 2005 году суд присяжных оправдал артиста по десяти пунктам обвинения. Уэйд Робсон, основной фигурант фильма «Покидая Неверленд», был тогда ключевым свидетелем защиты. Еще раз: защиты Майкла Джексона.

2. Можно ли верить «растленным детям»?

Показания 36-летнего хореографа Уэйда Робсона и 40-летнего айтишника Джеймса Сейфчака — фундамент, на котором выстроен весь фильм. Обрамляются они эмоциями их родителей. Которые не имеют абсолютно никакого отношения к делу. Почему? Как признаются родители и близкие «потерпевших», они ни о чем не догадывались. Ни шести- или восьмичасовые разговоры по телефону с 30-летней звездой поп-сцены, ни ночевки в одной кровати, ни запирание в люксовом номере, ни постоянное хождение за ручку подозрений у них не вызвало.

Если вы сталкивались с насилием в любой форме, то примерно понимаете, каково это — вспоминать или передавать на камеру подобное. Что это за переживание, что за стресс, что за боль. Если не сталкивались, то наверняка видели подавленных или растоптанных людей, прочувствовавших горе каждым капилляром сердца.

А теперь скажите: Сейфчак и Робсон выглядят такими? Есть в их глазах навечно застывшая тоска от поломанной психики? Были в речи стоп-слова, после которых дар речи пропадал?

Сейфчак как будто упивался моментом. От звездного часа или от ностальгии — сложно понять. Но он не выглядел человеком, которого убивали воспоминания.

Жуткие подробности «растления» и Сейфчака, и Робсона извлекались абсолютно спокойно.

Сенсационные признания выросших с Майклом Джексоном детей скорее озадачивают, чем проливают свет на биографию звезды

Буднично и без истерик.

Единственный момент, когда Сейфчак начинает ощутимо нервничать, это когда говорит о драгоценностях, подаренных Джексоном. Когда он надевает «обручальное» кольцо, голос и руки начинают дрожать (камера, конечно, это смакует). А затем звучит наполненная обидой фраза: «Он использовал то, что я любил». Выходит, до сих пор Сейфчака трясет от того, что далось тяжелее всего — не насилие, а спекуляции Майкла на побрякушках. Неискренне подаренных перстнях. Вот, откуда обида. «Я не люблю смотреть на украшения», — резюмирует Сейфчак и бережно запирает подарки от насильника в роскошный футляр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666254" frameborder="0"></iframe> Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни.

К Робсону тоже есть вопросы. Он уверяет, что в детстве оправдал Джексона, потому что его так надоумили. Окей, допустим. Весьма сознательный, 13-летний парень отвечал уверенно, на камеру и не стесняясь (запись показана). Выходит, врал. То есть нарушил присягу перед судом. Тогда почему я должен верить Робсону сейчас?

Потому что он стал на 23 года старше?

3. Что случилось с родителями Сейфчака и Робсона?

Почему сейчас мамы Сейфчака и Робсона блистают задним, лестничным умом, спустя более чем 20 лет. Они боялись сказать правду? Даже после смерти Джексона в 2009 году? Или пытались как можно дороже монетизировать тайное знание, попытавшись сначала выпустить книгу о подобном, как уверяют Сейфчак и Робсон, пережитом ужасе?

Сразу после сцены признания Сейфчака о поцелуях с Джексоном идет склейка, после которой его мама смеется, говоря о том, что ей хотелось бы знать о происходящем в том номере. Якобы она подходила и подслушивала. И в тот момент ничего ее не настораживало. В другой раз, когда Джексон не отпирал после настойчивого стука дверь, и женщина обнаружила сына с ним в кровати, то тоже ничего не заподозрила.

Не стала упираться, когда ее заселяли в отеле все дальше и дальше от номера Джексона и сына. Мол, люксов поблизости больше не было. Логично. Выбор между номером поблизости от сына и люксом очевиден — конечно же, люкс.

Авторы картины упорно давят на это: Сейфчаки и Робсоны — простолюдины, попавшие в сказку. Родители видят роскошную жизнь, дворцы, аттракционы, бассейны, получают подарки и поездки в гастрольный тур, и тут же теряют детей, с которыми взрослый дядя запирается в спальне.

Где материнское сердце, беспроигрышное чутье? «Не помню, чтобы кто-то был против моих ночевок с Майклом в семилетнем возрасте», — говорит Робсон.

Джексон покупал им любые игрушки, читал сказки и пел колыбельные. Разрешал абсолютно все и возил по свету. То есть делал все то, что должны были делать родители.

Может, в этом и есть первопричина якобы произошедшего кошмара?

Знаменитое поместье Майкла Джексона Neverland

4. Фильм разоблачает педофилию?

Маловероятно. Все, что мы видим, это воспоминания двух человек. Да, в фильме детально раскрывается схема, по которой Джексон очаровывал детей и привязывал их к себе. Что это даст нормальным родителям? Ничего. Они так же, как и прежде, с утроенной силой будут внимательны к ребенку, его проблемам, страхам, поведению или пожеланиям.

Что это даст, скажем так, легкомысленным или падким на коврижки мамам или папам?

Ничего.

Они как были безучастны к детям, так и не станут после просмотра.

Более того, подобные ужасы могут произойти, не дай бог, с каждым, потому что феномен Джексона — если уж он и был педофилом, в аномальном уровне доверия. Обаянии, сверхавторитете и безупречности в глазах родителей. На его месте может оказаться любой другой человек с подобным набором качеств: и друг семьи, и родственник, и даже воспитатель в саду, и репетитор в Москве. То есть человек, на которого никогда и никто не подумал бы.

Так что подробно описанный план разоблачения педофилов на практике пригодиться попросту не может. Если что-то начинает происходить и родители не проявляют чуткости к сыну или бдительности к его окружению, фильм HBO уже не спасет.

5. Тогда для чего это было снято?

Пожалуй, это главный вопрос. Если для того, чтобы сорвать покровы и, наконец, призвать к ответу ушедшего от наказания Джексона — тогда где соответствующие иски от Сейфчаков и Робсонов? Где повторное расследование на основании по сути готовых показаний двух семей? Где приобщение к делу открывшихся подробностей преступления?

Если выяснится, что хотя бы маленькая часть из этих признаний — правда, если свидетели готовы подтвердить показания на детекторе, тогда это действительно жуткие преступления, после которых память о Джексоне должна быть уничтожена навсегда. Музыку и историю не стереть. Память — можно, внеся коррективы.

Однако в этом случае не стоит забывать важное. Суд обязан будет призвать к ответу всех причастных: родителей, сдававших Майклу детей в аренду, обслугу и всю команду Джексона, с которой он работал столько лет. Точно таких же соучастников преступления. Тех, кто бронировал номера для него и детей, кто потворствовал, понимал, что происходит, однако молчал. Кто объяснял матери, что соседних люксов для нее нет.

Когда такой процесс начнется, я сразу поверю, что дело совсем не в шоу, а в очень важных и страшных вещах, которые вместе с Джексоном эксгумировало американское телевидение.

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