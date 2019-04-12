В Прибалтике появился еще один русский мэр

Если где-то убыло, значит где-то прибыло: как известно, неделю назад столица Латвии – Рига - лишилась русского мэра Нила Ушакова. Но мирозданию нужно было равновесие: поэтому другую балтийскую столицу – Таллин – возглавил еще один русский мэр, Михаил Кылварт.

Раскладывать кровь на составляющие, конечно, не совсем прилично, но если быть до конца откровенным, Михаил – русский только по языку. Фамилия от отца-эстонца, черные глаза от матери-кореянки, место рождения: город Кызылорда: что и не говори, типичный набор русского или советского человека.

Можно сказать, что русский Таллин сегодня ликует – и это будет правда. Не потому что Михаил – первый за многовековую историю эстонской столицы мэр, родным языком которого является русский. Просто Таллин – город маленький и здесь его все хорошо знают. А именно: что он до этого шесть лет был вице-мэром и возглавлял молодежную политику, занимаясь вопросами спорта, культуры, интеграции и образования. Что в возрасте 18 лет основал и возглавил Эстонский союз Таэквон-до. Что у него масса спортивных наград, включая серебро на Всемирных играх боевых искусств и черный пояс таэквон-до. Что, он, как никто другой, борется за сохранение русского образования и даже является членом Совета русских школ.Что у него, в конце концов, была прекрасная мама – Лидия Кылварт, которая много лет возглавляла эстонское объединение национально-культурных обществ «Лира», у которой он и научился интернационализму.

Но даже не это главное. То, пожалуй, что Михаил Кылвартза всю свою политическую карьеру не был замешан ни в одном скандале. Хотя нет: однажды компромат на него опубликовала в своем ежегоднике эстонская Полиция Безопасности - встречался-де за обедом в ресторане с представителем российского посольства и подозревается в симпатиях к России… Судебную тяжбу против КАПО Кылварт в суде проиграл, но зато выиграл морально, выставив на всеобщее обозрение концентрированную полицейскую глупость - что только прибавило ему поддержки. На следующих муниципальных выборах набрал рекордное количество голосов.

Скромный, умный, очень порядочный человек, интернационалист по воспитанию и сути: сам факт его избрания на эту должность делает Таллин теплее и несколько уравновешивает опасения, что включение в правительственную коалицию ультраправых консерваторов из партии EKRE c их фашистскими высказываниями и факельными шествиями перекрасит Эстонию в коричневый цвет. Получается, еще есть шанс. Причем у всех.