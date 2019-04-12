«Женская красота - это не грех!»: оперная певица Касьян вступилась за участвовавшую в конкурсе красоты жену священника

Оксана Зотова - косметолог, жена священника и просто эффектная женщина прославилась на всю страну после того, как решила участвовать в конкурсе красоты «Ты уникальна» в родном Магнитогорске. Получившую титул «Мисс чувственность» блондинку затравили в соцсетях за то, что матушка так выглядит и позорит подобным поведением своего супруга.

Сделанные губы, широкие брови, высоченные шпильки - снимки, может, местами и вульгарные, но абсолютно типичные для многочисленных красоток из Инстаграма. Все-таки Оксана - косметолог, услуги свои тоже надо как-то продвигать. И матушки бывают очень разные. Хотя вести себя так в Великий пост - нарочно не придумать. Вот мнения общественности и разделились.

Из-за поднявшегося шума священника Сергия Зотова отправили в качестве наказания служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района. Отправили в глушь на время. А его жена удалила фотографии и закрыла доступ к своим страничкам в соцсетях.

Наблюдавшая за скандалом известная оперная певица Светлана Касьян, которую недавно Папа Римский Франциск впервые в истории Ватикана сделал дамой ордена святого Сильвестра, решила выступить в защиту гламурной матушки.

Оперная певица Касьян вступилась за жену священника

- В последние дни СМИ облетела новость о санкциях, начатых Магнитогорской епархией в отношении жены священника Оксаны Зотовой и ее семьи только за то, что она выступала в конкурсе красоты и публиковала свои красивые фотографии в своих социальных сетях. Хотела бы вас заверить со всей ответственностью, что женская красота это не грех! - обратилась Светлана через «Комсомолку» к Магнитогорской епархии. - Женщина создана, как вершина божественного творения, и женская красота лежит в основе божественного замысла. Именно поэтому женское оголенное тело очень часто используется в иконографии, религиозном искусстве Средних веков. Религия и Церковь должны помогать раскрывать в человеке его творческий потенциал, а не ограничивать его запретами и идеологемами. Хотела бы смиренно попросить вас оградить Оксану Зотову и ее семью от травли и репрессий. Пусть каждый человек восхваляет Бога, каждый - своим талантом!

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