2019-04-12T16:10:02+03:00
Политика

Путин пообещал новую дорогу людям, делающим космос ближе

Президент пообщался с создателями двигателей для космических кораблей
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин во время посещения предприятия "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко". Фото Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время посещения предприятия "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко". Фото Михаил Метцель/ТАСС
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Владимир Путин в День космонавтики приехал туда, откуда в буквальном смысле очень давно начинается дорога в космос для всех, кто пытается преодолеть притяжение Земли. НПО «Энергомаш» производит ракетные двигатели, которые выводят на орбиту и российские и даже американские ракеты. О последнем в цехах предприятия говорят даже не с гордостью, а с чувством превосходства.

- Они купили 110 наших двигателей, произвели 85 стартов, вот считайте сами, - разводил руками один из сотрудников.

- А дальше что будет? Создадут свои?

- Да куда они денутся!

Специально для президента прямо в цехе развернули выставку всех российских ракетных двигателей — от тех, что вовсю используются для регулярных стартов, до тех, что должны пойти в строй в перспективе. Путину показали не имеющий аналогов в мире по силе тяги жидкостный двигатель РД-171В, двигатель, поставляемый в страны с развивающейся космической индустрией, и тот самый РД-180, который продается в США для американских космических кораблей.

- Мы сейчас с коллегами обсуждали - в авиации цифровизация уже сделала больше шагов, чем, скажем, в двигателестроении и вообще в космической отрасли, как ни странно, - заметил впрочем о перспективах развития президент на встрече с сотрудниками предприятия. - Явно есть, над чем работать. От этого зависит и коммерческий результат, и результат в сфере обороноспособности.

Во время сборки ракетного двигателя на предприятии "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко". Фото Михаил Метцель/ТАСС

Во время сборки ракетного двигателя на предприятии "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко". Фото Михаил Метцель/ТАСС

Президент рассказал о создании Национального комического центра на базе научно-производственного центра им Хруничева, который должен консолидировать усилия в космическом прорыве.

- Много всяких споров на этот счёт было, не хотелось отдавать просто куда-то в коммерцию эти территории, - сказал Путин.

В качестве подарка к празднику глава государства пообещал выделить 5,6 миллиардов рублей на разработку новых ракетных двигателей.

- Найдем, - пообещал он. - Даже источник назвали — это связано с получением дополнительных ресурсов в нефтегазовой сфере.

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, президент России Владимир Путин и гендиректор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов (слева направо). Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, президент России Владимир Путин и гендиректор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов (слева направо). Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Неожиданно в цехах «Энергомаша» возникла тема призыва в армию — точнее отсрочки от нее. Один из работников предложил предоставлять отсрочку молодым специалистам, работающим в космической отрасли. Но получил ответ, что такие кадры как раз в армии сейчас и нужны, для них даже созданы научные роты, хотя в целом тенденция верная.

- Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование, - сказал Путин. - Но в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована.

Далеко не все вопросы людей, делающих космос ближе, касались заоблачных далей. Главу государства попросили соединить путепроводом Старые и Новые Химки, чтобы работникам центра было проще добираться на работу.

- Мы на этот счет поговорим с губернатором и с минтрансом, - кивнул в сторону стоящего рядом губернатора московской области Андрея Воробьева президент. - Постараемся найти решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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