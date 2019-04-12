Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей

В начале пути за смешные клеши её называли «Арлекино». В 80-е и 90-е, словно соседку с ближнего двора, окрестили «Пугачихой». Пугачева всегда умела любой свой провал превратить, как она говорит, в «понты».

Так, вернувшись ни с чем с конкурса «Евровидение», к ней в народе вдруг приклеилось монументальное «Примадонна».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702386" frameborder="0"></iframe> Алла Пугачёва: лучшие песни.

Сама же АБ не любит патоки и громких слов.

— Когда меня называют великой, я толстею, — пошутила как-то звезда.

— Она заслуживает звания примадонны, — говорит об имениннице концертный промоутер Сергей Лавров. — Алла Борисовна смогла сделать так, чтобы всегда говорили только о ней. Я запомнил её фразу: «Пусть говорят. Главное, чтобы фамилию не путали!» Она, конечно, мастер сцены.

При этом «женщина, которая поёт», против пышных застолий.

— Дни рождения я не люблю. Причем с детства терпеть не могу этот праздник, — рассказывает именинница.

Между тем друзья Аллы Борисовны уже арендовали на 20-е апреля ресторан на Рублевке.

— Поскольку даже большой зал не может вместить всех гостей Пугачевой, организаторам праздника пришлось договориться с нашим руководством, чтобы закрыть на целый день весь ресторан. К Пугачевой приедет 150 гостей, — рассказали «Комсомолке» в ресторане, где пройдёт банкет в честь дня рождения звезды.

Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.

— Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет, — объяснили «КП» в элитном банкетном зале на Рублевке.

Сам день рождения АБ встретит в кругу семьи в своём поместье в деревне Грязь. А потом поедет на репетицию авторского сольника, который отгремит на сцене Кремлевского дворца 17 апреля.

Сам день рождения АБ встретит в кругу семьи в своём поместье в деревне ГрязьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Я слышала, что программа будет остросоциальной, — сказала «КП» поэт Любовь Воропаева, у которой Примадонна купила песню для юбилейного шоу.

О песенных новинках Алла Борисовна попросила авторов пока не рассказывать, но уже известно, что в программе будут звучать в первую очередь новые песни.

Впрочем, привычного для АБ «черного кабинета» на сцене не будет. Минимальные декорации, напоминающие по интерьерам кафешку, все-таки заказаны. Их для звезды сделали дизайнеры, которые работали над ледовым шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».

— Декорации должны быть в помощь, а не в понты! — считает именинница.

Как уже писала «КП», все билеты на концерт певицы были проданы аж в первый день продаж. Правда частью из них завладели перекупщики, которые продают приглашения за баснословные суммы — от 200 до 400 тысяч рублей за билет.

— Барбара Стрейзанд, как известно, попала в книгу рекордов Гиннеса, когда стоимость билетов на ее концерт дошла до 2 миллионов долларов за приглашение. Что уж удивляться стоимости билетов на концерт главной российской звезды, — говорит продюсер Алина Красная.

Афиша концерта Аллы Пугачевой

«До сих пор волнуюсь»

Ещё задолго до этого сольника в разговоре с «КП» Пугачева объяснила, почему хочет отметить свой юбилей на сцене.

— В 70, может, выйду с новой сольной программой. Я вообще считаю, что в наше время сольный концерт — это пустая трата времени. Единственно, я считаю, что концерт нужно сделать, потому что, помнишь как в музыкальной школе были отчетные концерты? Этот сольник — просто подытоживающий период, — делилась Алла Борисовна.

Плюс она призналась, что за эти десятилетия на сцене она не избавилась от страха перед премьерой.

— Как это не волноваться?! Это же чувство ответственности, — объяснила «женщина, которая поёт». — Наступает такой момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Когда-то ты имел такое право — весело, бесшабашно выходила на сцену. А сейчас так уже нельзя. У меня это долгий процесс. Для меня в эти минуты ничего в мире не существует. За пять минут до концерта, да даже за неделю до выступления мне нужно собраться с мыслями, с образом своим. За кулисами я забываю обо всем. У меня-то уже годами сложилось, что ко мне перед выходом на сцену лучше не подходить! (Смеется.)

Жить без срывов практически невозможно. Хорошо, что рядом есть люди, которые это понимают. Помню, много лет назад, когда я устраивала разбор полетов своим музыкантам, больше всего доставалось барабанщику. Совершенно случайно так получалось: поворачиваешься и ругаешься в его сторону. Это уж потом я научилась так поворачиваться, чтобы это адресовалась всем музыкантам. (Смеется.) А то поворачиваешься, а он бедный от страха поднимет свои палочки: «Алла Борисовна, а я-то что?» А я его успокаиваю, мол, я не тебе лично! (Смеется.) Главное — всколыхнуть воздух! А потом все пойдет как по маслу.

КСТАТИ

«В её райдере лишь докторская колбаса»

— Райдер у Пугачевой всегда был очень простой. В гримерке только докторская колбаска и фрукты с овощами. Но Аллу Борисовну всегда настолько боялись, что, не читая райдера, заранее фантазировали и предоставляли самое лучшее в городе. Селили только в частным отелях или губернаторских резиденциях, — рассказывает концертный промоутер Сергей Лавров. — Всегда её встречала у трапа самолёта и сопровождала колонна ГАИ. Но это больше была охрана для политиков, которые в каждом городе её лично встречали. Вокруг имени Пугачевой создавалось много ажиотажа, думали, что она пафосная и капризная. А на самом деле артистка наискромнейшая.

Райдер у Пугачевой всегда был очень простойФото: Евгения ГУСЕВА

Когда мы спросили у неё: «Алла Борисовна, какой у вас райдер?» Она говорит: «У меня два КамАЗа!»

— Как два КамАЗа? — удивились мы.

— Для аппаратуры.

У неё всегда были большие технические требования. Она же выступала на стадионах, а там тяжело звук отстроить. Поэтому она возила всю технику с собой.

— Ни капли звёздной болезни у неё нет, хотя она мегазвезда. Мне было с ней очень легко. «Ну что, покажи, что ты умеешь!» — с этих слов началось наше знакомство с Пугачевой, — рассказывает стилист Анжелика Постхова. — Главное — её не бояться. Алла Борисовна не любит людей, которые заискивают, лицемерят, у которых руки дрожат. Все, что касается преображения или хитростей, которые приукрасят внешность, у неё нет по этому поводу вопросов. Она доверяет и руки не выкручивает.

Больше всего меня тронула её удивительная человечность.

Мы не виделись с ней два года, захожу в гримерку, а она помнит имена всех моих детей, распрашивает про них, делает мне кофеёк, чем-то подкармливает. Окутывает материнским теплом. Когда мы работали с ней, я была на 8 месяце беременности. И когда я приходила вечером после работы в свой гостиничный номер, всегда стояли на столе фрукты от АБ, которые она мне незаметно передавала. А как Максим о ней заботиться? Он волнуется даже о том, тепло ли одета Алла Борисовна. Он очень внимательный муж.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Первый муж певицы Миколас Орбакас: «До сих пор люблю Аллу»

— Когда впервые её увидел, подумал, мол, ничего особенного: веснушки на носу, небольшой рост. Но как в той песне: «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу!» Правда у Аллы были красивые густые рыжие волосы, — вспоминает брак с певицей её первый муж Миколас Орбакас. — Вообще она не любит апельсины, лимоны, но во время беременности все сметала в огромных количествах. Мы прятали от неё цитрусовые.

Алле какая-то бабка сказала, что у неё будет мальчик. Якобы животик у неё в форме огурчика, такие обычно бывают, когда сыновей ждут. И мы ждали мальчика, хотя я мечтал о дочке. Мы как раз с Аллой незадолго до её беременности смотрели литовский фильм «Красавица». Нам очень понравилась там девочка беленькая. Я подумал: «Вот бы нам такую же девочку!» Ну и нагадал. Бог нам дал дочь.

Свадьба Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса.Фото: Личный архив

Расстались мы, потому что у неё гастроли, у меня тоже. Плюс начали друг друга ревновать. Алла рвала мои фотоальбомы, не веря, что на фото моя двоюродная сестра.

Я тоже сильно ревновал её к музыкантам. И чего греха таить — выпивал.

Когда мы развелись, Алуня пригрозила мне в воспитательных целях: «Если не завяжешь со спиртным, Кристинку больше никогда не увидишь!» Пришлось мне взяться за ум ради дочери. Сейчас и я счастлив в браке: у меня замечательная жена Марина, сын Фабиан. Кристина позвала брата в крестные для нашей любимицы Клавочки. Вообще внучка — копия Аллы. Она такая активная. В моем возрасте уже тяжело за ней бегать, но я от общения со внучкой получаю огромное удовольствие, заряжаюсь. Со своими детьми не всегда успевал заниматься, теперь наверстываю с внуками.

Клава, как и Алла, тоже командир. Хотя Алла — командир лишь со своими подчиненными. В семье она мягкий, хороший человек. У меня самые тёплые чувства к ней остались. Никуда от этого не денешься. Хотя в этом году будет 50 лет, как мы поженились. Чувства никуда не делись. Я эту женщину все равно люблю и обожаю. Она никогда не кричала дома, я не чувствовал себя под каблуком. Мы с ней два барана. Два Овна. Родились с разницей в один день: она — 15 апреля, я — 16-го. Стукались лбами. Молодость...Она могла мне хорошенько кулаком «бумкнуть» по лбу, если я приходил домой навеселе. (Смеется.) Но через пять минут остывали и уже улыбались друг другу, а через десять минут уже целовались.

Так все конфликты заканчивались. Когда ей надо было, она своего добивалась. Очень упорный человек.

Я иногда махну рукой: «Не судьба!» А она всегда говорила: «Нет! Судьбу надо повернуть в свою сторону!» И добивалась. Помню, нам не хотели ставить телефон в квартиру. Времена были советские, непростые. Алла сначала терпеливо слушала отказы: «Ждите, у нас большая очередь!» А потом «бум» кулаком по столу: «Мы актёры, без телефона нам никак!» И нам тут же поставили аппарат.