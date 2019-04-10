2019-04-10T00:42:19+03:00
Звезды

Пугачева держит в тайне детали своего юбилея

Алла Борисовна не рассказывает даже близким, что она готовит
Алина ЧЕРНОВА
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Глядя на то, как сейчас молодо выглядит Пугачева, сложно поверить в то, что 15 апреля певица отметит 70-летиеГлядя на то, как сейчас молодо выглядит Пугачева, сложно поверить в то, что 15 апреля певица отметит 70-летиеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Десять лет Примадонна российской сцены не гастролировала и не выпускала сольные программы. 17 апреля, через два дня после своего юбилея, Алла Пугачева ждет своих поклонников в Кремле на премьере своего нового шоу, которое, со слов окружения звезды, будет сделано в форме спектакля. Ну и конечно же, не обойдется без новых песен и проверенных временем хитов, но пока это лишь догадки.

По словам Филиппа Киркорова, даже близкие АБ не знают, чем «женщина, которая поёт» будет удивлять публику на своем юбилейном вечере.

- Алла все держит в страшном секрете. Мы ее особо и не спрашиваем, поскольку все хотим насладиться сюрпризом, который она нам готовит. Поэтому мы ничего не знаем, мы в ожидании чуда, как и все, - признался Филипп Киркоров на концерте «Подарок для Аллы», посвященном 70-летию Пугачевой.

Филипп Киркоров признался, что Алла Борисовна даже близким не рассказывает о том, что она готовит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров признался, что Алла Борисовна даже близким не рассказывает о том, что она готовитФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: билеты на шоу Аллы Пугачевой были раскуплены за один день. Небольшой частью успели завладеть перекупщики, которые продают сейчас в Интернете приглашения на галерку аж за 200 тысяч рублей.

Правда, Ксении Собчак все же удалось раздобыть билет в партер за 250 тысяч рублей.

- Алла Борисовна заслуживает того, чтобы люди покупали билеты на ее концерты за большие деньги, - поделилась в интервью Лере Кудрявцевой Собчак. По словам телеведущей, она купила два билета на 11 ряд партера Кремлевского дворца.

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Весной следующего года Алла Пугачева отметит юбилей - 70 лет. И уже после праздника соберёт своих поклонников на свой сольный концерт в Кремлевском дворце, который назвала “P.S”. Сегодня в своём Инстаграме Примадонна опубликовала афишу грядущего сольника. На афишное фото внезапно попала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая закрывала певицу от папарацци на премьере фильма «Кислота» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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