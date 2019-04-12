Главарь раскольнической церкви призвал украинцев гордиться бандеровцами

Главарь (это не ошибка, и позже вы поймете, почему в отношении него я употребил это слово) новых украинских раскольников (ПЦУ/СЦУ) Епифаний выступил с абсолютно диким заявлением. Во время посещения Львовского национального аграрного университета он вдохновенно воспел не кого-нибудь, а лидера украинских националистов коллаборациониста Степана Бандеру и призвал всех украинцев брать с него пример.

- Среди его выпускников (университета – прим. авт.) было много тех, которые действительно, не словом, а делом, любили свою украинскую землю и ее народ. Среди них стоит отметить и вспомнить гения украинского национального и национально созидающий духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся, - заявил он, но только на этом не остановился, а продолжил. -Для некоторых такое наименование является ругательным, но для нас это честь. Потому что наша земля родила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить «Слава Украине!», а миллионы ответят «Героям Слава!». Мы с вами дождались этого времени, поэтому должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность постичь и продолжать то, что они наметили.

Продолжить, как его там, Его Блаженство что ли, желает «славные» дела, «подвиги» и традиции. Жаль, не уточнил его якобы раскольничье Предстоятельство, что именно продолжить. Волынскую резню? Расстрел в Бабьем Яре? Или начнут с повторения Львовского погрома? А, может, убийства украинского населения, которое не разделяло их идеалы и убеждения? В той же Волынской резне самими бандеровцами были уничтожены около 20 тысяч мирных жителей из числа украинцев, которые пытались спасти соседей поляков и евреев, или просто не хотели «помогать» бандитам под националистическими знаменами и лозунгами. Или зверства по отношению к своим мирным согражданам, которыми отметились бандеровские банды на освобожденных от гитлеровцев территориях.

Вот потому Епифаний и не глава пусть и раскольничьей, но какой-то конфессии, претендующей на определенные отношения с Богом, а главарь банды, почитающий главного бандита, палача своего же народа. Однозначно сейчас, после этих признаний нехорошо икнулось в Стамбуле одному старичку в рясе и куколе. А в Польской православной церкви лишний раз перекрестились (хоть это и никогда не лишне), что не стали признавать СЦУ/ПЦУ, как ее там ни называй. Я уж не говорю, что в Польше такому церковному деятелю лучше в ближайшие лет 5-10 не приезжать. Кстати, как и в Словакию, Венгрию, Чехию. Поскольку украинские бандиты отметились по отношению ко всем этим национальностям. Я уж не говорю, какие горячие чувства вызовет это признание Епифания в Израиле и среди еврейских диаспор, рассеянных по всему миру не без участия бандеровцев. Потомков тех, кто сумел избежать близкое знакомство с нынешними украинскими героями.

Не Хмельницкий, не Ковпак, не Кожедуб предмет гордости на нынешней Украине. Бандера – герой. Бандеровцами дан приказ гордиться. А почему не Гитлер сразу? А, не православный? Так и Бандера не православный тоже, а греко-католик был по вероисповеданию. И не надо говорить, что с Гитлером - это перебор. Чьи там свастики носят по Украине и чьи флаги вешают в казармах «Азова» и прочих добровольцев-карателей на Донбассе?

Потомки, правят бал на Украине потомки фашистов и бандеровцев, кто и родственный по крови, а кто – по идеологии. Впрочем, а есть ли она сейчас, та Украина? Или была Украина, да вся вышла. Теперь им осталось лишь официально переименовать себя – из Украины в республику Бандерия. А Епифаний что? Молодец. Все называет своими именами. Собственно, на самой Украине тот же Львов местные «патриоты» давно уже в открытую называют Бандерштадтом.

Пора менять вывеску с названием для всей страны?