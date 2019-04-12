Петросяну придется брать в долг миллионы рублей из-за суда со Степаненко

В Москве продолжается раздел имущества знаменитых артистов. Евгений Петросян и Елена Степаненко нажили больше десятка квартир и другой недвижимости, собрали коллекцию из 5000 предметов искусства, имеют счета в банках и автомобили. Дележ идет уже 10 месяц и пока дело заходит в тупик. В пятницу, 12 апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение возложить оплату дорогостоящей экспертизы имущества на плечи Петросяна. А также на отказ суда разблокировать счета артиста для оплаты коммуналки и той же экспертизы.

- Мосгорсуд был очень удивлен этими определениями, два часа шло слушание, судьи долго совещались, глубоко во все вникли, разбирались, но по итогу определение не отменили, оставили в силе, - объясняет «КП» адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин. - При этом у Петросяна деньги закончились еще месяца четыре назад. Мы заявили в суд ходатайство, чтобы нам разблокировали один счет. Все эти деньги потрачены на коммуналку преимущественно за квартиру, где живет Степаненко.

- Тысяч 300 рублей в месяц?

- Не меньше, если не больше. Дальше мы заявили ходатайство, чтобы мы еще один счет разблокировали. Суд попросил нас предоставить документы, подтверждающие, куда делись деньги. Мы представили эти документы. Суд внимательно посмотрел, но в разблокировке отказал. При том вынес определение о назначении экспертизы, которую никто из нас не заявлял. И расходы возложил на Петросяна. В итоге это решение оставили в силе.

- Как будете действовать дальше?

- Мы будем встречаться с Евгением Вагановичем и решать. Сейчас вопрос оплаты коммуналки уходит на второй план. Непонятно чем платить за судебную экспертизу. Причем по всем объектам.

- Сколько может стоить экспертиза?

- Сумма будет очень большая. Думаю, она может запросто стоить до 10 миллионов рублей. Не знаю, может быть я помогу Евгению Вагановича финансово.

- Чтобы не брать кредит?

- Сейчас даже если он кредит возьмет, деньги упадут, но будут заблокированы, потому что счета арестованы. Ситуация странная. Может, это судейский юмор?

- Почему за экспертизу общего имущества должна платить одна сторона?

- Часто распространено, когда за экспертизу платит то, кто о ней заявляет. Но мы заявляли экспертизу по недвижимости. Экспертизы по культурным ценностям, которых огромное количество, там только книг 2500, ни мы не заявляли, ни Степаненко заявляла, ни суд не ставил на обсуждение. Почему должен платить Петросян — непонятно. И из определения этого не следует. Тем более у него все счета заблокированы.

- Не исключено, что вы дойдете до Верховного суда?

- Обязательно! Но до этого будем подавать кассацию. А потом обязательно будет обращаться в Верховный суд. Надеюсь, справедливость восторжествует. Хочется объективности. Если так и дальше будет раздел происходить, то приятного мало.

- Петросян, наверное, пытается изо всех сил заработать эти деньги выступлениями?

- С одной стороны да, но с другой, все, что он зарабатывает за концерты, попадает на счета, которые заблокированы. Он же не будет обманывать суд и открывать новые счета. То есть в этой ситуации деньги на вход работают, на выход — нет.

- У Степаненко начинает получаться портить жизнь Петросяну.

- Она же и себе тоже ее портит. Насколько мне известно, в ближайшее время в квартире, в которой она проживает, прекратится подача электричества. И одним прекрасным утром... Сейчас лето, возможно естественного освещения хватает? Но с туалетом точно могут проблемы возникнуть. Не знаю, как она будет из этой ситуации выходить.

- Что с ее тайными счетами, которые недавно были обнаружены? Они тоже заблокировали.

- Счета, на которых нашли 400 000 долларов, несколько тысяч евро и несколько миллионов рублей, мы пока блокировать не просили.

- Попыток договориться миром больше не делаете?

- Продолжаем их делать каждом судебном процессе. На последнем снова услышали категорический отказ.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили 29 лет в законном браке. В июле 2018 года юмористка подала в суд на раздел имущества. Развод состоялся 16 ноября 2018 года.