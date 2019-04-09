2019-04-09T14:19:06+03:00
Звезды

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

Адвокат юмориста рассказал «КП» о том, почему складывается такая абсурдная ситуация
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Евгений Петросян и Елена Степаненко.Евгений Петросян и Елена Степаненко.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Евгений Ваганович и Елена Григорьевна разведены 5 месяцев назад решением Хамовнического суда Москвы. 16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день. Тяжба началась в июле 2018-го, конца и края не видно.

По словам адвоката Евгения Петросяна, раздел нажитого может занять годы, если стороны не найдут силы договориться. Защитник артиста Сергей Жорин рассказал «КП», что происходит за закрытыми дверями судебного процесса. В итоге выяснилось, что Петросян продолжает тратить миллионы рублей на бывшую жену.

Сейчас процесс о разделе имущества бывших супругов остановлен. Все потому, что 12 квартир и другая недвижимость требуют судебной оценки, так как представленные оценки имущества сторон сильно различаются. О дележе 5000 предметов искусства и средств на счетах в банках пока речи не идет.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с этим через несколько дней в Хамовническом суде рассмотрят апелляцию со стороны Петросяна. Что это за жалоба, «КП» рассказал адвокат Сергей Жорин.

- Началось все с того, что на одном из предыдущих заседаний судья удовлетворила наше ходатайство, разблокировала счет, где было около 1,5 миллиона рублей. В итоге за несколько месяцев они были потрачены на оплату коммунальных услуг. В доказательство того, куда потрачены деньги, мы предоставили выписку со счета, квитанции. И попросили разблокировать еще один счет, ссылаясь на то, что коммуналку надо платить и дальше.

Судья отказала, назначила экспертизу и все расходы возложила на Петросяна, - объяснил нам защитник юмориста.

- То есть Петросян продолжает платить за квартиру, в которой живет Степаненко?

- Конечно. По несколько сотен тысяч в месяц. В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко (квартира на Зачатьевском, где живет Елена Григорьевна, записана на Петросяна, - Ред.).

- И вы подали апелляцию на эти решения?

- Да. Потому что фактически вынесено невыполнимое определение. Судья отказала в разблокировке счета, и при том возложила все расходы за экспертизу на Петросяна. И мы просим оба определения отменить. Расходы возложить солидарно.

- Экспертиза дорогая?

- Это же экспертиза по всему имуществу. Думаю, стоимость экспертизы выльется в несколько миллионов рублей, это однозначно.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян до разрыва жили вместе с центре Москвы в элитном доме в Зачатьевском переулке. Площадь их роскошной квартиры немыслимая для простых людей— 516 «квадратов».

Жилплощаль настолько огромна, что там планировалось сделать музей имени юмористов. Сегодня, по словам адвоката Петросяна, в шикарных хоромах единолично проживает Елена Степаненко, бывшего мужа на порог не пускает.

У артистки в квартире есть собственный SPA-центр, также там хранятся множество предметов их коллекции искусства: книги, картины и прочее. Оценщики со стороны Петросяна объявили, что «квартира раздора» стоит 369 миллионов рублей, со стороны Степанеко - 529 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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