Что стало с победительницами «Мисс Россия»: От жен миллионеров, до пациенток психлечебниц и жертв криминальных разборок

30 лет назад, после 60-летнего (!) перерыва в Советском Союзе вновь провели конкурс на звание первой красавицы сверхдержавы. Впервые «Мисс Россия» организовали русские эмигранты во Франции в 1927 году, среди обладательниц корон есть даже дочь Федора Шаляпина Марина. В 1939 году традиция прервалась. После развала Союза титул «Мисс СССР» обратно переименовали в «Мисс Россия», за который по сей день сражаются самые прекрасные девушки нашей необъятной.

В эту субботу, 13 апреля в Москве состоится финал этого шоу. Кто станет «Мисс Россия-2019», читайте в следующем выпуске и на сайте KP.RU. А пока мы решили вспомнить фантастические и трагические судьбы российских королев красоты.

Оксана Фандера, актриса, жена Филиппа Янковского

В 1988 году в Москве состоялся первый официальный конкурс красоты в Советском Союзе «Московская красавица». Победу отдали Маше Калининой, а уступила ей 20-летняя Оксана Фандера, будущая известная актриса и невестка великого Олега Янковского.

Обладательница короны давно живет в США, работает тренером по йоге. Фандера же знаменита на всю страну и является частью знаменитой актерской династии. Стать актрисой она твердо решила еще с детства — в 12 лет снялась в эпизодической роли «Приключений Электроника». В год своего триумфа она поступила в ГИТИС, где и познакомилась с будущим супругом. Сын Янковского Филипп на тот момент был абсолютно неизвестен, в отличие от своей избранницы. Фандера покорила его с первого взгляда, а в семье Янковских принято жениться раз и навсегда. И вот уже 30 лет они вместе: вырастили двоих детей-актеров — 29-летнего Ивана и 23-летнюю Елизавету. Сегодня Оксане 51 год, она снялась в трех десятках картин, ряд из них были фильмами мужа-режиссера.

Оксана Фандера, актриса, жена Филиппа ЯнковскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Светлана Королева, жена топ-менеджера «Лукойла»

У петрозаводской красавицы символичная фамилия. Королевой, только без буквы «ё» она стала настоящей. В 2002 году выиграла главный национальный титул.

19-летняя «Мисс Россия» отправилась на международный конкурс «Мисс Европа», где также взяла первое место. Несмотря на мировое признание, Светлана Королева за границу не уехала, осталась жить на родине, но переехала в Москву, где получила образование и продолжила карьеру в модельном бизнесе. Светлана Королева пробовала себя в качестве бизнес-леди, также пыталась закрепиться на телевидении и в кино, но призвание нашла в семье.

Она удачно вышла замуж за топ-менеджера «Лукойла», их браку 15 лет. Сегодня 36-летняя Светлана — многодетная мама. Дочерям Софии и Есении 10 и 5 лет соответсвенно, сыну Андрею — 8 лет.

Королевой, только без буквы «ё» она стала настоящей. В 2002 году выиграла главный национальный титулФото: ТАСС

Анна Малова, преступница-рецидивистка

26-летняя красавица из Ярославской области выиграла корону «Мисс Россия-1998».

Ее осыпали предложениями работы и замужества, но она решила пытать счастье за бугром. В США она стала успешной моделью, ее популярность была сравнима с сегодняшними лаврами Ирины Шейк. Однако ее жизнь пошла по наклонной из-за наркотиков.

Анна трижды становилась фигуранткой уголовных дел. Она похитила у врача-психотерапевта рецептурные бланки, совершила мелкую кражу в магазине, ее также обвиняли в незаконном приобретении и хранении запрещенных препаратов. Первые два раза все заканчивалась кратковременными арестами, в третий раз по приговору суда оказалась в психлечебнице. В больнице Малова подралась с одной из заключенных, после чего ее на два года отправили в тюрьму. Она вышла на свободу в 2013-м. Сегодня 47-летняя Анна живет в Нью-Йорке, работала в салоне красоты, а также стилистом глянцевого журнала. Модель признавалась, что могла выйти замуж 150 раз, было бы желание. Есть ли у нее семья — неизвестно.

26-летняя красавица из Ярославской области выиграла корону «Мисс Россия-1998»

Юлия Лемигова, жена теннисистки Мартины Навратиловой

Первой Вице-«Мисс СССР» в 1990-м году стала 18-летняя москвичка Юлия Лемигова. Победу тогда взяла белоруска Мария Кежа, но представлять страну на «Мисс Вселенная-1991» отправили Юлию. Кстати, «продвигал» Лемигову бывший муж Пугачевой Александр Степанович — он помог ей принять участие в «Мисс СССР». Она надежды оправдала - заняла второе место на мировом шоу, что в те годы было самым крупным успехом наших красавиц за рубежом. Оксана Федорова стала самой красивой на планете лишь спустя 10 лет.

Юлия Лемигова, жена теннисистки Мартины НавратиловойФото: EAST NEWS

Успех вскружил Юлии голову и она решила покорять мир. Сначала уехала в Париж, где познакомилась с французским банкиром Эдуардом Стерном. Миллионер бросил ради нее семью, у них рождается сын, однако все оканчивается внезапной и загадочной смертью француза. Можно только догадываться, это ли страшное событие стало поворотным в смене ее половых предпочтений, но в 2014-м году на весь мир прогремела ее свадьба с теннисисткой, бывшей первой ракеткой мира Мартиной Навратиловой.

46-летняя Юлия Лемигова вместе с 62-летней супругой живет в Нью-Йорке.

Александра Петрова, жертва криминальной разборки в лихие 90-е

16-летняя девушка из Чебоксар победила на «Мисс Россия» в 1996 году.

После победы провинциальная красавица моментально стала главной знаменитостью страны: она ходила на разные телепередачи, участвовала во всевозможных мероприятиях, работала моделью, часто выезжала зарубеж, получила признание у Голливудских воротил шоу-бизнеса, которые ее заметили и готовы были сделать из нее звездой мирового масштаба.

Но Александра Петрова отклонила все эти предложения из-за сумасшедшей любви. Королева красоты жила в гражданском браке с Константином Чувилиным - криминальным авторитетом. 16 сентября 2000 года Александра погибла от выстрела в голову в подъезде своего дома в Чебоксарах. Вместе с ней убитыми нашли Чувилина и его друга Радика Ахметова. Убийство до сих пор не раскрыто. Следствие считает, что они стали жертвами криминальных разборок. Александру и Константина похоронили вместе.

Анастасия Костенко, жена футболиста «Локомотива», бывшего Ольги Бузовой

21-летняя ростовчанка Настя Костенко стала третьей на «Мисс Россия-2014».

Победа досталась Юлии Алиповой, но представлять страну на «Мисс Мира» отправили Костенко. На мировом шоу она призовых мест не заняла, зато стала скандально известной на родине, благодаря удачному замужеству. Модель увела мужа у самой Ольги Бузовой. Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов развелся с ведущей «Дом-2» и женился на молоденькой модели. Бузова так переживала развод, что стала нарастила аудиторию сочувствующих ей поклонников в Инстаграм до 15 миллионов человек. Теперь она звезда номер 1, но без мужа. А 25-летняя Анастасия Костенко стала венчанной женой спорстмена-миллионера, живет с ним в том доме, который он строил для Бузовой и растит дочь Милану, которую она родила Тарасову летом прошлого года.

21-летняя ростовчанка Настя Костенко стала третьей на «Мисс Россия-2014»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОРИЯ ШОУ

Конкурс международного масштаба впервые организовали 69 лет назад в Лондоне. Начинали с 30 участниц из разных стран мира, теперь на «Мисс Мира» съезжаются девушки из 120 держав. боролись за право стать королевой красоты.

Первое шоу в 1951 году устроили ради рекламных целей, чтобы раскрутить танцевальный зал в столице Великобритании. Но мероприятие стало настоящей сенсацией и произвело мировой фурор. Почему?

До этого никто не собирал столько прекрасных и молодых девушек, которые показывали свои прелести в бикини. Теперь мало какой престижный конкурс красоты, коих в каждой стране десятки, не проводится без выхода в купальниках. Впрочем, вот уже третий год оргкомитет «Мисс Мира» отказался от демонстрации тел в бикини. Их главные американские конкуренты «Мисс Вселенная» от этой традиции отходить не намерены.

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