Хотите сохранить брак? Почаще выпивайте вместе!

Если вы хотите выйти замуж за Джеймса Бонда, то готовьте печень смолоду. Иначе такого выпивоху в семье будет не удержать. К такому выводу пришла международная команда британских и голландских ученых, которая изучала, как генетическая предрасположенность к алкоголю связана с брачными стратегиями людей.

Считается, что за склонность к возлияниям отвечает ген ADH1B, от его активности зависит будете ли вы после гулянки мучится с похмелья или встанете, как огурчик, и будете готовы к новым подвигам.

Ученые проанализировали генетический профиль 47 тысяч семейных пар из базы данных Биобанка Великобритании, где хранятся образцы ДНК около полумиллиона жителей Туманного Альбиона в возрасте о 40 до 69 лет. Для участия программе исследования люди заполняли подробную анкету, где помимо прочего указывали, как часто они выпивают и какие напитки при этом предпочитают. Медики выявили любопытную закономерность. Вопреки русской народной пословице «Любовь зла, полюбишь и козла» оказалось, что выбор партнера отнюдь не случаен и довольно часто влюбленные обладают схожими характеристиками. Образно говоря, чтобы полюбить козла девушке самой нужно быть, как минимум, козой.

Причем это сходство проявляется даже в таких вещах, как рост партнеров. Оказалось, что с увеличением роста мужчины на один сантиметр рост его избранницы увеличивается в среднем на 0,2 см. И такие пары, как Николай Валуев (рост 213 см) и его жена Галина (163 см) это исключение из правил.

Кроме того выяснилось, что наличие одинакового варианта «алкогольного» гена ADH1B должно быть общим признаком для мужа и жены, если они хотят прожить вместе до гробовой доски. Иными словами, если муж не отказывает себе в удовольствии опрокинуть рюмку-другую, то для гармонии в семье ему необходима выпивающая жена. И наоборот, трезвеннику нужна вторая половина, которая спиртного на дух не переносит.

Поэтому прежде чем, делать предложение руки и сердца молодоженам не мешало бы провести строго научный эксперимент. А именно, наклюкаться вместе с избранницей до положения риз и посмотреть, что будет утром. Если у вас душа просит продолжения банкета, а любимая девушка жестоко страдает с похмелья, есть повод задуматься: будут ли гармоничными ваши отношения? В этом случае водка и девушка несовместимы: кого-то из них придется бросить.

Но есть и более цивилизованный способ: можно сдать генетический тест и заказать анализ ДНК. Тут девушкам важно знать следующее: ученые обнаружили, что вариант гена ADH1B, связанный с низким потреблением алкоголя, ассоциируется с высоким социально экономическим индексом. То есть у его обладателей, как правило, более комфортабельное жилье, престижная работа, дорогая машина... Иными словами, если в генетическом профиле вашего парня именно этот вариант «алкогольного» гена - перед вами завидный жених! Выходите замуж, не прогадаете. Но, правда, и самой нельзя будет пить ничего крепче лимонада.

КСТАТИ

Ученые: влюбленный человек переоценивает ум того, кого обожает

Оказывается для того, чтобы почувствовать себя интеллектуалом, нужно чтоб кто-то в тебя влюбился. Для него ты априори будешь самым умным. К такому выводу пришли ученые из Яггелонского университета. Они провели исследование, где протестировали 218 пар, которые находились в отношениях больше шести лет и с помощью тестов попросили их определить уровень своего интеллекта и партнера. Варианты ответов колебались от оценки «очень низкий уровень» и заканчивалась «очень высоким уровнем». Полученные результаты ученые перевели в баллы IQ. Выводы оказались удивительными: большая часть тех, кто принял участие в эксперименте действительно переоценивает интеллектуальные способности своих любимых. Так, например, мужчины считали, что их девушки умнее на 36 баллов, а представительницы прекрасного пола были уверены, что их парни имеют на 38 баллов более высокий IQ (подробности)