Звезды о съемках в «Битве экстрасенсов»: «Это - развод!»

В ближайшие выходные колдуны из очередного шоу об экстрасенсах будут «проверять на энергетику» квартиру Владислава Галкина, который умер 9 лет назад. Подобного мракобесия на ТВ теперь в избытке. Кстати, начался кастинг в 20-й сезон «Битвы экстрасенсов»: по всей стране ищут новых чародеев. Среди участников этого шоу уже были экс-парикмахеры, бывшие КВН-щики и представители других профессий, у которых внезапно открылись «экстрасенсорные способности». Телеэкстрасенсов постоянно разоблачают, а им хоть бы что - их «волшебная деятельность» продолжается. Сейчас приличные звезды не ходят на съемки «Битвы экстрасенсов» - репутация дороже. А недавно все было иначе - звезды соглашались на съемки в мистической передаче. Спустя время, артисты осмысливали этот опыт и делали выводы о своем участии в «Битве экстрасенсов».

Настасья САМБУРСКАЯ

Актриса участвовала в 17-м сезоне «Битве экстрасенсов». Победителем тогда стал Свами Даши. Настасья Самбурская, переписываясь с подписчиками в социальных сетях, отметила: все, что говорил о ней на проекте Свами Даши можно было найти в открытых источниках - в многочисленных интервью самой Самбурской, членов ее семьи или друзей. Свами Даши «увидел шокирующие подробности» из жизни актрисы Самбурской. Спустя время, Настасья так комментировала все высказывания Свами Даши на ее счет в «Битве экстрасенсов: «Это - развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: «Скажите хоть что-то, что могу знать только я», он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете?»

Настасья Самбурская отметила еще один прием, который используют в «Битве экстрасенсов» - монтаж. Актриса сообщила поклонникам:«Кое-где был монтаж. К примеру, у меня спросили: хотела бы я иметь детей. Я ответила: «Вы знаете, сейчас, наверное, нет». Вышло в эфире: «Вы знаете, наверное, нет».

Актриса участвовала в 17-м сезоне «Битве экстрасенсов»

НАРГИЗ

Сначала экстрасенсы угадывают, что за звезда пришла на эфир. Они якобы не знают, кто это. А потом уже начинаются предсказания. Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг «просканировала» певицу Наргиз Закирову: «Она очень яркая, эффектная. Умеет пользоваться тем, что ей дано, умеет зарабатывать на том, что ей дано... Дети тоже в эзотерику очень погружены - практикуют что-то такое эзотерическое. Они очень этим увлечены, как и она». В эфире певица Наргиз высказывала восхищение способностями Джулии Ванг: «Откуда ей знать, что мои дети занимаются эзотерикой? Она так точно все назвала!» Кстати, некоторые клиентки, увидев Джулию Ванг в телевизоре, признали в ней свою бывшую парикмахершу.

Наргиз Закирова и Джулия Ванг

А вот спустя пару лет Наргиз разоблачила «Битву экстрасенсов» (это и интервью и сейчас можно посмотреть на YouTube). Закирову попросили поделиться впечатлениями от съемок в «Битве экстрасенсов», а певицу вдруг потянуло на откровения и она припечатала телечудеса: «Не интересен мне этот проект больше. Потому что, окунувшись во всю эту дурацкую историю, я жутко пожалела, что ввязалась. Потом поняв, что это абсолютная чушь и меня развели как маленькую девочку. Так как я сама являюсь ведьмой, в какой-то момент я расслабилась, поняла, что что-то там есть такое правдивое. Сейчас я понимаю - это был дурацкий и абсолютно нечестный развод. Я не верю в эту передачу, не верю, что экстрасенсов бывает большое количество. То что происходит на телевидении, когда каждый сезон набираются новые экстрасенсы - я в это абсолютно не верю. Во всяком случае сейчас точно, побывав на этой программе... Я поиграла в их игру...»

Дана БОРИСОВА

Телеведущая Дана Борисова участвовала в «Битве экстрасенсов» осенью 2018-го года. Экстрасенс Тимофей Руденко «вышел на связь» с покойным продюсером Даны Борисовой и передал телеведущей от него информацию.

После эфира Дана рассуждала в социальных сетях, что некоторые участники ей очень понравились: «Предложение мне поступило за месяц, поэтому я знала, к чему готовиться, но не боялась. Пишут, что я пойду на любое шоу, лишь бы заплатили. Знаете, если бы вам предложили сумму с девятью нулями, посмотрела бы я, как вы отказались. Тем более такой рейтинговый проект...» Позже появилась информация, что Борисова получила гонорар в 250 тыс.руб, но сама Дана отказалась назвать точную сумму гонорара.

Телеведущая Дана Борисова участвовала в «Битве экстрасенсов» осенью 2018-го года

Кирилл ТОЛМАЦКИЙ

После смерти музыканта, поклонники пересматривают выпуск «Битвы экстрасенсов» с его участием за 2013 год. Сам Децл в интервью так объяснял свое участие в проекте: «Мне показалось любопытным, что в православной стране по федеральному каналу идёт шоу про эзотерику, вот и согласился поучаствовать. Сам я никогда не обращался к экстрасенсам». Кирилл так объяснил те моменты в шоу, когда маги что-то угадывали: «Есть такие вещи, как интуиция. Существует связь между людьми: бывает, подумаешь о ком-то - и этот человек звонит».

Никаких предсказаний экстрасенсов Толмацкий не признал, но отметил, что телепродукт качественное шоу: «Битва» очень круто сделана - чуваки грамотно замаскированы, и ты до последнего не догадываешься, как происходит все. Но я точно знаю, что люди со способностями туда не пойдут...»

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ

«Меня Миша Пореченков позвал на «Битву экстрасенсов» и одна женщина с закрытыми глазами увидела, кто я и чем занимаюсь», - рассказывал нам актер о своем участии в одном из первых сезонов телешоу.

Но самое интересное случилось после эфира. Спустя время, Александр Панкратов-Черный обратился за помощью к Наталье Воротниковой - победительнице первого сезона «битвы». Пропал друг актера, и он попросил помощи в его поиске у Воротниковой. Наталья заверила Александра Васильевича в том, что его друг жив и подсказала, где его искать - увидела местность, где он находился и назвала буквы из названия этой деревни. Человека нашли.

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Казалось, что после серии разоблачений "Битвы экстрасенсов", создатели не отважатся на новый сезон телешоу. К тому же, они запустили еще один проект с чародеями - "Школа экстрасенсов" (идет по воскресеньям), а по субботам в эфире "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Однако, популярность раскрученных телеэкстрасенсов настолько велика, что никто не собирается их убирать из телеэфира. Кажется, что никакие разоблачения способностей экстрасенсов и чудес, которые они творят в эфире, не действует на фанатов "Битвы экстрасенсов" - они, как зачарованные следят за разговорами магов с душами умерших и прочими телефокусами. Их преданность обеспечивает традиционно высокие рейтинги мистическим телепроектам. (подробности)