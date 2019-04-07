Создатели "Битвы экстрасенсов" объявили о новом сезоне шоу: Веру Сотникову утвердили, кандидатура Марата Башарова - на рассмотрении

Казалось, что после серии разоблачений "Битвы экстрасенсов", создатели не отважатся на новый сезон телешоу. К тому же, они запустили еще один проект с чародеями - "Школа экстрасенсов" (идет по воскресеньям), а по субботам в эфире "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Однако, популярность раскрученных телеэкстрасенсов настолько велика, что никто не собирается их убирать из телеэфира. Кажется, что никакие разоблачения способностей экстрасенсов и чудес, которые они творят в эфире, не действует на фанатов "Битвы экстрасенсов" - они, как зачарованные следят за разговорами магов с душами умерших и прочими телефокусами. Их преданность обеспечивает традиционно высокие рейтинги мистическим телепроектам.

Поэтому и объявлен кастинг уже в 20-й сезон "Битвы экстрасенсов": на экраны она выйдет в начале осени 2019-го. А уже накануне нового 2020 года объявят финалистов и победителя, которые быстро пополнят число миллионеров, зарабатывающих на людском горе. Как известно после телеэфиров экстрасенсы продают свои услуги от 30 до 50 тысяч рублей за сеанс. Скоро испытания для кандидатов в телешоу начнутся в российских регионах. А пока уже известно, что соведущие телепроекта братья Сафроновы и Вера Сотникова останутся в "Битве экстрасенсов".

А вот судьба самого известного "бытового дебошира" актера и по совместительству ведущего "Битвы экстрасенсов" Марата Башарова пока под вопросом. "Последний дебош Марата Башарова заставил многих задуматься о работе с актером. Но к осени о том, что Башаров поднял руку на жену в декабре подзабудут. Поэтому вероятнее всего он останется на своем месте. Хотя, всякое может случиться..." - рассказали нам телеэкстрасенсы.

Будет ли вести "Битву экстрасенсов" Марат Башаров, пока под вопросом. А Вера Сотникова точно остается в проекте. Фото: кадр из телепроекта

А пока напоминаем, что в своем проекте "Идущие к черту" Борис Соболев объяснял, как он разоблачал телеэкстрасенсов: «За два года работы над фильмом мы провели сотни перепроверок этих людей. Их способностей не существует!" В фильме документалиста Соболева людям по полочкам разложили, как их обманывают экстрасенсы. Телезрители отправляют письма в магические проекты с просьбой о помощи: часто после трагедий – гибели близкого, ДТП, болезни и т.п. Сотрудники программы едут в командировку: изучают детали происшествия, выуживают информацию у близких, соседей, участкового, из «Одноклассников»… А через пару месяцев приезжают маги и вставляют детали дела в свой сознания (так называемых предсказаний). В эфире нам показывают эффектно смонтированную картинку.

Сведущая «Битвы экстрасенсов» актриса Вера Сотникова крепко держится за свое место, поэтому оправдывает колдунов, которые не прошли проверку в независимых испытаниях: «Они не роботы. Когда их начинают проверять, проверяющие сомневаются в их способности - это сомнение проникает в сознание экстрасенса и порой очень мешает работать. Человеческий фактор!»

Инициативная группа молодых ученых давно добивается, чтобы во время показа мистических шоу на экране появлялась пометка: «Все происходящие на экране – художественный вымысел». Но вряд ли это случится на 20-м сезоне шоу, приносящего рейтинги, а значит хорошие деньги. К тому же, закон, регулирующий деятельность магов и колдунов, пока лишь в проекте. Вот и продолжают экстрасенсы рекламировать свои услуги в телепередачах и зарабатывать миллионы в реальной жизни.

Поэтому напоминаем, что рассказал однажды экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Михаил Пореченков в интервью "Комсомольской правде": "Такие попадались участники, такие экземпляры! Но это было первые сезоны - мы действительно поверили. А потом мы поняли технологию работы. Ведь существуют люди, которые им подсказывают, которые заключают с ними договора заранее... И когда все поняли, что это кому-то приносит деньги: вот с этого момента я ушел оттуда..."