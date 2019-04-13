Чудо-ягодница, супергрибница и другие плоды надувательства

Еще лет десять назад появилась популярная до сих пор разводка: предлагают вьющуюся клубнику, которая может расти даже на балконе, а ягоды размером с кулак! Купоны на покупку тогда печатались в бесплатных газетах и журналах. Тогда же, 10 лет назад, мы предупреждали читателей - чудеса бывают только в сказках, а не в условиях средней полосы России. Но мошенники продолжают собирать деньги с доверчивых людей. Правда, эксперты Тимирязевской академии осторожно предположили, что таким образом дельцы присылают доверчивым покупателям рассаду обычной ремонтантной клубники. В теплых краях она действительно может расти каскадом, если посадить ее в высокие контейнеры - сверху будут красиво спускаться длинные усы. Но, увы, у нас она просто не успеет вызреть.

Чудеса на виражах: на балконах, оказывается, можно чернику совками сгребать и по 3 кг малины в месяц выращивать. По крайней мере так заманивают рекламные обещания... Фото: facebook.com/Андрей Туманов

На деле же доверчивым покупателям присылали саженцы неизвестных пород, благо если это вообще была обычная садовая земляника, а не сорняки.

С тех пор мошенники ушли в интернет и стали изощреннее. Просто вьющейся клубникой уже не удивишь. Поэтому нам предлагают чудеса селекции: грибница на балконе, картошка в мешках, черника и малина дома!

Важно.

Грибница растет на километры

Тонкие белые «корни» грибов, то есть грибница, могут раскидываться на несколько километров по всему лесу, поэтому так сложно вырастить грибы на дачном участке.

- Это возможно, но придется искать специальные затененные места, подбирать почву, ведь маслятам нужна одна, белым, подосиновикам - другая, - объясняет Андрей Туманов. - Наверное, проще всего вырастить опята, заселив их на кусок влажного бревна и подобрав правильные условия. Но в городских квартирах, пусть и на притененном балконе, создать такие условия нереально. Поэтому за чудо-грибницу вы просто выкинете деньги.

Малина и черника на балконе - нонсенс

Даже карликовые кусты малины на садовом участке разрастаются достаточно широко, что же может вырасти на балконе? Ягодам просто не хватит питательных веществ, чтобы вызреть крупными и сладкими.

Мошенники предлагают чудеса селекции: грибница на балконе, картошка в мешках, черника и малина дома! Фото: facebook.com/Андрей Туманов

А вот чернику некоторые умудрялись выращивать в горшках на балконе, есть даже специальные декоративные сорта. Но их смысл именно в декоративности, о каком-то значимом урожае говорить не приходится.

КСТАТИ

Круглый год на подоконнике и лоджии могут расти:

- томаты-черри, специальные комнатные сорта;

- мини-перцы, болгарские и чили;

- самоопыляемые сорта огурцов;

- салаты почти всех сортов, зелень, редис.

Есть даже специальные подарочные закрытые контейнеры - возни совсем мало, только поливай, а урожай в специальном субстрате созреет быстро, хоть и один раз.

Картошка в мешках не даст гигантского урожая

Технология выращивания картофеля в мешках или бочках действительно существует. Хотя бывалые огородники считают это баловством, но многие все же этот метод использовали. Основные отзывы: урожай возни не стоит. Ведь все лето нужно следить, чтобы картошка не пересыхала, но не замокала, подкармливать, досыпать земли, а в итоге урожай такой же, если не меньше, чем с целины.

Картошка в мешках или бочках не даст гигантского урожая. Фото: facebook.com/Андрей Туманов

- Между тем реклама обещает большой урожай при малых затратах, - предупреждает Андрей Туманов. - И вроде бы деньги небольшие, но хотите ли вы кормить мошенников?