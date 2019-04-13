2019-04-12T21:33:35+03:00
Дом. Семья

Чудо-ягодница, супергрибница и другие плоды надувательства

Вместе со знаменитым садоводом, ведущим программы «Моя дача» на Радио «КП» (97,2 FM) Андреем Тумановым разбираем популярные в этом году методы по выманиванию денег из карманов садоводов
Анна КУКАРЦЕВА
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Мошенники продолжают собирать деньги с доверчивых людей.Мошенники продолжают собирать деньги с доверчивых людей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Еще лет десять назад появилась популярная до сих пор разводка: предлагают вьющуюся клубнику, которая может расти даже на балконе, а ягоды размером с кулак! Купоны на покупку тогда печатались в бесплатных газетах и журналах. Тогда же, 10 лет назад, мы предупреждали читателей - чудеса бывают только в сказках, а не в условиях средней полосы России. Но мошенники продолжают собирать деньги с доверчивых людей. Правда, эксперты Тимирязевской академии осторожно предположили, что таким образом дельцы присылают доверчивым покупателям рассаду обычной ремонтантной клубники. В теплых краях она действительно может расти каскадом, если посадить ее в высокие контейнеры - сверху будут красиво спускаться длинные усы. Но, увы, у нас она просто не успеет вызреть.

Чудеса на виражах: на балконах, оказывается, можно чернику совками сгребать и по 3 кг малины в месяц выращивать. По крайней мере так заманивают рекламные обещания... Фото: facebook.com/Андрей Туманов

Чудеса на виражах: на балконах, оказывается, можно чернику совками сгребать и по 3 кг малины в месяц выращивать. По крайней мере так заманивают рекламные обещания... Фото: facebook.com/Андрей Туманов

На деле же доверчивым покупателям присылали саженцы неизвестных пород, благо если это вообще была обычная садовая земляника, а не сорняки.

С тех пор мошенники ушли в интернет и стали изощреннее. Просто вьющейся клубникой уже не удивишь. Поэтому нам предлагают чудеса селекции: грибница на балконе, картошка в мешках, черника и малина дома!

Важно.

Важно.

Грибница растет на километры

Тонкие белые «корни» грибов, то есть грибница, могут раскидываться на несколько километров по всему лесу, поэтому так сложно вырастить грибы на дачном участке.

- Это возможно, но придется искать специальные затененные места, подбирать почву, ведь маслятам нужна одна, белым, подосиновикам - другая, - объясняет Андрей Туманов. - Наверное, проще всего вырастить опята, заселив их на кусок влажного бревна и подобрав правильные условия. Но в городских квартирах, пусть и на притененном балконе, создать такие условия нереально. Поэтому за чудо-грибницу вы просто выкинете деньги.

Малина и черника на балконе - нонсенс

Даже карликовые кусты малины на садовом участке разрастаются достаточно широко, что же может вырасти на балконе? Ягодам просто не хватит питательных веществ, чтобы вызреть крупными и сладкими.

Мошенники предлагают чудеса селекции: грибница на балконе, картошка в мешках, черника и малина дома! Фото: facebook.com/Андрей Туманов

Мошенники предлагают чудеса селекции: грибница на балконе, картошка в мешках, черника и малина дома! Фото: facebook.com/Андрей Туманов

А вот чернику некоторые умудрялись выращивать в горшках на балконе, есть даже специальные декоративные сорта. Но их смысл именно в декоративности, о каком-то значимом урожае говорить не приходится.

КСТАТИ

Круглый год на подоконнике и лоджии могут расти:

- томаты-черри, специальные комнатные сорта;

- мини-перцы, болгарские и чили;

- самоопыляемые сорта огурцов;

- салаты почти всех сортов, зелень, редис.

Есть даже специальные подарочные закрытые контейнеры - возни совсем мало, только поливай, а урожай в специальном субстрате созреет быстро, хоть и один раз.

Картошка в мешках не даст гигантского урожая

Технология выращивания картофеля в мешках или бочках действительно существует. Хотя бывалые огородники считают это баловством, но многие все же этот метод использовали. Основные отзывы: урожай возни не стоит. Ведь все лето нужно следить, чтобы картошка не пересыхала, но не замокала, подкармливать, досыпать земли, а в итоге урожай такой же, если не меньше, чем с целины.

Картошка в мешках или бочках не даст гигантского урожая. Фото: facebook.com/Андрей Туманов

Картошка в мешках или бочках не даст гигантского урожая. Фото: facebook.com/Андрей Туманов

- Между тем реклама обещает большой урожай при малых затратах, - предупреждает Андрей Туманов. - И вроде бы деньги небольшие, но хотите ли вы кормить мошенников?

ИСТОЧНИК KP.RU

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