2019-04-13T07:39:17+03:00
Спорт

"Коламбус" разгромил "Тампу" 5:1 в Кубке Стэнли, у Панарина - 2 шайбы, у Кучерова - удаление

Неожиданно завершился стартовый поединок плей-офф турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артемий Панарин отметился шайбой в игре за "Коламбус" против "Тампы".Артемий Панарин отметился шайбой в игре за "Коламбус" против "Тампы".Фото: REUTERS
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Победитель регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Тампа-Бэй" не слишком удачно стартовала в розыгрыше Кубка Стэнли. Они принимали на своем льду "Коламбус" и были разгромлены со счетом 1:5 приехавшими гостями. Яркими действующими лицами встречи стали русские хоккеисты обеих команд. У Никиты Кучерова из "Тампы" - удаление за жесткий фол, у Панарина из "Коламбуса" - гол и голевая передача.

У гостей поединка шайбы на своей счет записали Кэм Аткинсон (6-я минута), Зак Веренски (12), Мэтт Дюшен (22) (с передачи Панарина), Райли Нэш (50) и Панарин (54). Единственный точный бросок у "Тампы" - у Михаила Сергачева на 46-й минуте игры.

За 4 минуты до конца матча лучший бомбардир регулярного чемпионата и лидер "Тампы" Никита Кучеров получил удаление до конца игры за то, что толкнул в борт соперника из "Коламбуса", который в тот момент сидел на льду. Уже заговорили о возможной дисквалификации Кучерова минимум на три игры.

В этой встрече вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24 по своим воротам, а голкипер "Тампы" Андрей Василевский - 22 из 27.

После этой встречи "Коламбус Блю Джекетс" повели в серии в счете до 4 побед уже 2:0. И третий поединок пройдет в Коламбусе. Он состоится 15 апреля в 2:00 по московскому времени. Победитель этой пары в следующем раунде Кубка Стэнли сыграет против лучшей команды в противостоянии "Бостон Брюинз" - "Торонто Мэйпл Лифс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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