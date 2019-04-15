Бенедикт Камбербэтч на Lamborghini сбил рыбака на велосипеде

«Хорошо быть плохим!» - гласил слоган рекламы «Ягуара» с Бенедиктом Камбербэтчем, прославившимся ролью Шерлока Холмса в сериале Би-би-си. И вот 42-летний британский актер стал «плохишом», но на «Ламборгини»: на пустой проселочной дороге острова Уайт он сбил ехавшего на велосипеде пожилого рыбака.Дело было еще в сентябре прошлого года, но журналисты раскопали это только сейчас.

63-летний Майкл Лоуренс катил себе на новеньком велосипеде, как вдруг откуда не возьмись вылетела зеленая «Ламборгини». На какой скорости - неизвестно. Но, видно, небольшой, раз у потерпевшего хватило сил еще и ударить нарушителя.

- Скуби (так рыбака зовут друзья) закрылся от машины рукой и основной удар приняло на себя предплечье. Рука практически разорвана, повсюду кровь, - рассказал газете The Sun друг пострадавшего. - Весь на адреналине, он сделал то, что лучше всего умеет, - ударил его.

А потом было, как в кино. Камбербэтч снял кепку, рыбак узнал звезду и, по словам приятеля, чуть не пережил сердечный приступ.

Бенедикт дал ему футболку и бутылку воды и отвез в больницу. Новые знакомые обменялись телефонами и договорились уладить все без полиции. Вроде как речь шла о компенсации в размере 20 тысяч фунтов. Рыбак говорить с газетой отказался, а в полиции ответили, что в отсутствии жалоб дело не заводили и всем занималась страховая компания.

- Несмотря ни на что, Скуби думает, что Камбербэтч хороший. Немного пафосный, но хороший, - заверил его друг.