У похудевшей Булановой возникли проблемы со здоровьем

Татьяна Буланова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Популярная исполнительница приняла участие в программе "Жить здорово", где поведала ведущей Елене Малышевой о своей беде.

Татьяна Буланова обсудила такой деликатный вопрос, как проблемы с памятью. Последняя, по признанию 50-летней звезды, периодически подводит ее в самый ответственный момент.

bulanova.official Татьяна Буланова стала гостьей программы "Жить здорово"

Певица призналась, что ее худший кошмар это - забыть текст во время выступления на сцене. Но именно подобная ситуация уже происходила с ней.

"Как говорят, самый страшный сон артиста, когда ты выходишь на сцену и перед глазами у тебя белый лист. У меня такое было несколько раз, причем на песнях, которые я пела много лет", - пожаловалась Буланова в эфире Первого канала.

Елена Малышева со свойственной ей деликатностью внимательно выслушала артистку и предложила исполнительнице пройти тест, чтобы определить уровень памяти. Ведущая показывала ей черно-белую картинку треугольника с вписанным в него кругом на протяжении пяти секунд. После чего попросила за аналогичный период времени назвать все ассоциации, которые приходят ей на ум. Малышева объяснила, что в норме человек за пять секунд должен назвать до пяти ассоциаций.

bulanova.official Татьяна Буланова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Татьяна перечислила три ассоциации, что, по медицинским показателям, действительно может свидетельствовать о наличии проблемы. Елена Малышева подытожила, что причина потери памяти может заключаться в нехватке витамина В12, а также неправильном питании. При последнем заявлении ведущая внимательно посмотрела на стройную фигуру звездной гостьи. Татьяна Буланова в последнее время сильно похудела.