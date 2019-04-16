Модные заблуждения о диетах: дробное питание или голодание

Популярнее всего, конечно же, методы и советы, которые практикуют и пропагандируют наши звезды ТВ и эстрады. Их идеальный внешний вид и завидная фигура зачастую действуют убедительнее любых медицинских рекомендаций. И только потом, когда становится известно о тяжелых болезнях кумиров, люди начинают задумываться: может, их образ жизни не стоит так уж безоговорочно брать в пример? Недавно ушедшая Юля Началова прямо призывала: не совершайте таких ошибок, как я, ради внешнего вида. А врач, лечившая певицу, нефролог Людмила Ни предупредила в интервью «КП»: резкое похудение может привести к подагре и тяжелому повреждению почек.

Какие модные сейчас правила питания на самом деле не приведут к безопасному и эффективному избавлению от лишнего веса, а то и могут навредить? Теории современных гуру, под влияние которых нередко попадают артисты, мы обсудили с руководителем Клиники эндокринологии Сеченовского университета, профессором-эндокринологом, доктором медицинских наук Валентином Фадеевым.

1. Краткосрочное голодание или в час по чайной ложке?

Здесь главенствуют два взаимоисключающих подхода. Первый: нужно есть часто и понемногу. Это «разгоняет» метаболизм (обмен веществ), значит, человек худеет быстрее. И для пищеварительной системы так вроде бы полезнее.

Второй вариант - краткосрочное голодание, то есть питание два раза в день. «Если вы едите часто, поджелудочной железе приходится все время выделять инсулин, она вообще «не отдыхает», перенапрягается», - пугают сторонники этого подхода. Плюс постоянно держится высокий уровень инсулина, клетки становятся менее чувствительны к нему. В общем, это нехорошо и повышает риск развития сахарного диабета.

Как на самом деле: «страшилки» про некое «перенапряжение» поджелудочной и диабет просто из-за частого питания - полная глупость, - говорит врач-эндокринолог с многолетним опытом Валентин Фадеев. Нормально работающая поджелудочная железа совершенно спокойно и безболезненно переносит частое питание да и вообще практически любые пищевые нагрузки. Говорить о постоянном повышенном уровне инсулина в крови и сопутствующих этому опасностях в данном случае тоже необоснованно. «Организм гораздо более сложная и разумно устроенная эволюцией система, чем упрощенно представляют себе некоторые «гуру», - поясняет профессор.

- Что все-таки полезнее и эффективнее - есть часто или редко?

- Если говорить о доказательной медицине, то есть научно подтвержденном опыте, достоверно известно только одно: прибавка и снижение веса у человека подчиняются главному закону природы. Закону сохранения энергии Ломоносова-Лавуазье. А именно: ваш вес зависит от того, сколько энергии вы получите от употребления пищи и сколько ее израсходуете. Все остальное второстепенно. Да, некоторую роль играют возраст, сопутствующие болезни, генетические особенности. Но как врач и ученый готов поспорить с кем угодно: если вы сведете к минимуму съедаемые калории и увеличите физнагрузки, вес точно будет уходить. Питаться при этом часто понемногу или редко, с интервальным голоданием - зависит от вашего желания и индивидуальных особенностей.

В общем, нужно выбирать, кому что ближе, советует эксперт. Ведь моральное состояние, отсутствие психологического стресса не менее важны, чем избавление от лишнего веса. Плюс посоветуйтесь с лечащим врачом: какой стиль питания более благоприятен именно для вашего организма с учетом общего состояния здоровья.

Руководитель Клиники эндокринологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Валентин Фадеев.

2. Утром вода с лимоном, а на ужин себе ни в чем не отказывать

Тут показания «звездных» гуру снова расходятся. Подход 1: без полноценного завтрака с «медленными» углеводами и белками ваш организм обязательно «оторвется» перед сном, и большинство калорий отложится в жир. Плюс мозг не будет нормально соображать без утренней подкормки. Подход 2: плотно наедаться с утра - себе же вредить. Желудок «растянется», вы весь день будете хотеть есть и точно переберете с калоражем.

Как на самом деле: «Обмен веществ нужно пытаться рассматривать в комплексе. Исходя из этого, завтрак - не отдельное явление, а одно из звеньев в структуре питания, - просвещает Валентин Фадеев. - Поскольку все взаимосвязано и взаимозависимо, то отношение к завтраку определяется... ужином. Не завтракают, как правило, те, кто плотно наедается на ночь. Если 80 - 90% калорий приходится на поздний ужин, то до рассвета пища не успевает полностью перевариться. Потому и аппетита утром нет. К тому же человек наверняка встает с изжогой, поскольку лежал и спал в состоянии активного пищеварения. В общем, с утра совершенно ему не хочется есть.

А если вы в последний раз поели за 3 - 4 часа до сна, то к утру точно будете голодны и захотите позавтракать». Про какой-либо уникальный полезный эффект воды с лимоном научных данных нет, разводит руками профессор.

Предпочитающие совсем легкий завтрак или вовсе игнорирующие этот прием пищи обычно плотно наедаются вечером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Выходит, правильнее поступают завтракающие люди - ведь они, скорее всего, не наедаются перед сном?

- Точно известно вот что. Если основная часть калоража приходится на поздний вечер или ночное время, то получается, что человек наедается в период, когда повышена выработка гормона роста, кортизола и некоторых других. При избытке энергии, полученной из пищи, и отсутствии активности (человек ведь спит), эти гормоны способствуют росту жировой ткани. Поэтому действительно разумно и эффективно ужинать за 2 - 3 часа до сна.

3. Напитки вместе с едой - табу

Пить нужно не позднее, чем за 30 - 40 минут до еды. И сок-чай-кофе сразу после обеда - ни-ни. Потому что вода «разжижает» желудочный сок, что вредит пищеварению. А чем хуже работает пищеварительная система, тем выше шансы набрать вес.

Как на самом деле: если перед едой выпить воды, то вы заполняете желудок и частично кишечник. Поэтому несколько быстрее наступает насыщение, и вы, скорее всего, съедите меньше, - поясняет наш эксперт. Если же выпить воды (сока-чая-кофе) сразу после еды, то вы чисто механически быстрее смываете еду в кишечник, желудок освобождается. Так что фактически вы помогаете пищеварению.

Один из популярных мифов - о вреде напитков до или после приема пищи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Налегаем на продукты-жиросжигатели

Тут не только давно известные ананас и грейпфрут, но и новомодные ягоды годжи и прочие «суперфуды».

Как на самом деле: во-первых, на сегодня нет подтвержденных научных данных, что какие бы то ни было продукты способны «ускорять» обмен веществ. И уж тем более глупость считать, что калорийный сам по себе продукт может еще и содержать некие вещества, «сжигающие калории», поясняет профессор Фадеев. Это все равно, что бросать в камин дрова и надеяться, что при горении не только не выделится тепло, но и станет холодно.

Запомните: все, что содержит калории, при употреблении внутрь дает выработку энергии. В этом состоит природа пищи всего живого. Энергия либо расходуется, либо откладывается в жир.

5. Да здравствует clean eating

Это новый модный тренд, в переводе с английского означает «чистое питание». Каждый гуру понимает его в меру своей фантазии. Идея - избавиться от «вредных» продуктов. Причем, если думаете, что вам посоветуют воздержаться от пирожных, чипсов и кока-колы, то заблуждаетесь. Это уже старо. Продвинутые сторонники clean eating отвергают крупы и хлеб с глютеном, картофель, красное мясо, сладкие фрукты, молоко, сливочное масло и т.д. Потому что, к примеру, сладкие фрукты действуют практически так же, как и торты, убеждают новомодные диетологи.

Как на самом деле: «Никаких убедительных доказательств, что сладкие фрукты могут быть вредны для человека, я не встречал (кроме некоторых ограничений для больных диабетом), - говорит профессор Фадеев. - В целом есть научные данные, что нерафинированная еда для человеческого организма предпочтительнее, чем рафинированная (то есть содержащая концентрированные продукты, такие, как сахар и масло). У нерафинированных продуктов более физиологичное, медленное всасывание в кровь. Все системы нашего организма эволюционно настроены на более медленное всасывание». Словом, сладостями и рафинированными жирами по-прежнему лучше не увлекаться, в который раз призывают врачи.