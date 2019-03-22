Врач-нефролог, лечившая Началову: резкое похудение может вести к подагре и повреждению почек
Как бы ни относились люди к поп-музыке и ТВ, после смерти Юлии Началовой в Интернете, по телевидению и на кухнях продолжают обсуждать и недоумевать: как могла молодая цветущая женщина оказаться с таким набором тяжелых болезней? Они действительно несовместимы с жизнью или это трагическая случайность? Как часто встречаются такие заболевания и кто в группе риска? И это не праздные вопросы. Ведь многие болезни могут протекать скрыто и вдруг ударить, даже убить внезапно. Поэтому, чтобы помочь сохранить здоровье и, возможно, жизнь многим другим, мы продолжаем выяснять важные данные у медиков. Ведь сама Юля призывала: учитесь на моих ошибках, берегите себя.
СНАЧАЛА - «НЕЗАМЕТНАЯ БОЛЕЗНЬ»
В 2017 году артистка прошла курс лечения в нефрологическом отделении Научного клинического центра РЖД. Мы связались с заведующей отделением, врачом-нефрологом, заслуженным врачом РФ Людмилой Ни.
Заслуженный врач России Людмила Ни. Фото ckb-rzd.ru
- Подагра связана с нарушением обмена мочевой кислоты, - напоминает Людмила Ивановна. - Одно из распространенных и самых опасных осложнений - уратная нефропатия, поражение почек. Такая нефропатия - тихая, незаметная болезнь, она «не кричит», не проявляет себя ярко до тех пор, пока не перейдет в почечную недостаточность. Это уже поздняя стадия, которая предполагает жизнь на гемодиализе (то есть регулярном искусственном очищении крови. - Ред.).
Если же вовремя распознать подагру и грамотно ее лечить, соблюдая все рекомендации врачей, то можно жить нормальной жизнью без таких осложнений. Поэтому очень важно регулярно сдавать анализы, следить за своим организмом.
- В случае Юлии, видимо, не уследили? Она попала к вам, наверное, не на ранней стадии?
- Тогда, в 2017 году, мы видели у нее подагрический артрит. Это еще одно тяжелое проявление подагры помимо поражения почек. Человек кричит от боли, а в дальнейшем, если не проходит правильное лечение, быстро становится инвалидом. Поначалу подагрический артрит быстро купируется (можно снять боль и замедлить развитие болезни. - Ред.), но потом приобретает другой характер. Нужно постоянное, пожизненное лечение.
- То есть Юля попала к вам, когда болезнь была уже довольно запущена? Встает вопрос, что и как нужно проверять, какие анализы сдавать и к каким врачам обращаться, чтобы не дойти до тяжелой стадии?
- Подагрический артрит - это не первая стадия. Болезнь начинается просто с повышенного уровня мочевой кислоты. Это можно определить анализами крови или мочи. Если в почках есть камни или просто песок, обязательно нужно рассматривать вопрос об уровне мочевой кислоты.
Заболевание у Юли было много лет, она поступила не на начальной стадии. Лежала недолго, лечилась больше амбулаторно - как обычно лечат хронические болезни.
РЕЗКОЕ ПОХУДЕНИЕ ВЫВОДИТ ИЗ СТРОЯ ПОЧКИ
- Говорят, что подагра - это болезнь пожилых, еще ее называют «болезнью королей». Современная медицина все это не подтверждает? Или случай молодой стройной женщины - редкое исключение?
- Нет, не исключение. Подагра может дебютировать в разном возрасте. Чаще - в пожилом, и тогда она действительно больше связана с избыточным питанием - перееданием, злоупотреблением алкоголем. У молодых подагра бывает различного происхождения. Нередко она связана с применением диуретиков (мочегонных препаратов, которыми порой злоупотребляют при похудении. - ред.). Иногда - с применением слабительных средств (опять же для похудения. - Ред.). Вообще, резкое похудение опасно вот с какой точки зрения. При быстром исчезновении массы тела происходит быстрое разрушение жировых клеток. Как продукт деградации лишнего веса образуется мочевая кислота. Ее уровень в организме повышается. Если не поставить процесс под контроль, на перейти на правильную диету, соблюдение питьевого режима, то начинаются неблагоприятные последствия.
- Юля как раз резко худела и позднее призывала не следовать бездумно ее опыту. Но сама, похоже, не всегда потом соблюдала рекомендации врачей?
- Болезнь очень важно диагностировать рано. Тогда можно сделать так, чтобы сам человек и врачи держали нарушения под контролем, не давали им прогрессировать. В случае с Юлей загруженность, ритм ее жизни, наверное, не всегда давали ей заниматься этим вопросом. При любой болезни бывают обострения и спокойные периоды. Возможно, во время обострений не всегда удавалось получить своевременное лечение. И все усугублялось.
НЕДУГИ, КОТОРЫЕ ИДУТ РУКА ОБ РУКУ
- Есть ли связь между подагрой, почечной недостаточностью и сахарным диабетом - такой диагноз тоже ставили певице?
- Это болезни, которые идут рядом друг с другом. Так называемый привычный комплекс болезней, группа метаболических нарушений. Нарушение углеводного обмена – диабет, обмена мочевой кислоты – подагра.
- Когда Началова попала к вам, уже было известно, что у нее диабет? Еще некоторые знакомые артистки заявляют, будто у нее был рак, лимфома.
- Когда она лежала у нас в 2017 году, мы видели только подагрический артрит. Данных о других заболеваниях, их заметных симптомов не было.
ДЕНЬ БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА
- Людмила Ивановна, и все-таки у многих не выходит из головы: как в молодом возрасте, имея цветущий вид, нормальный вес, можно оказаться с таким количеством болезней в тяжелой стадии?
- Сама по себе подагра редко ведет к летальному исходу. Но всегда важно понимать, что человек должен следить за собой. Как только появились первые тревожные звонки - обследоваться. Если обнаружены нарушения здоровья - не махнуть рукой, забивая боль обезболивающими, а лечиться. Стараться соблюдать режим. Ведь у нас есть биоритмы, а нарушения режима - сон, еда когда попало, физнагрузки - то их отсутствие, то перегрузки в фитнесзале - все эти колебания сбивают биоритмы. И природа нам отплачивает. В том числе нарушением обмена веществ.
А артистам можно посочувствовать. У них день без размера, без начала и без конца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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