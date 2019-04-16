Экономика спаивания: почему в России снова начали травиться суррогатами

Как известно, пить не только вредно, но и полезно — для федерального бюджета. Акцизы с вредной привычки дают в казну полтриллиона рублей. Этих денег хватит на годовое финансирование всей культуры и кино или на то, чтобы дважды профинансировать бюджетные расходы на физкультуру и спорт. С каждой поллитровки в государственную казну идет 105 рублей от акциза и НДС. Насколько это справедливо? Не слишком ли государство наживается на алкоголе, или, может быть, с пьяниц следовало бы брать и побольше?

Индекс поллитровки

В мировой экономике закрепилось понятие «индекс биг мака». Придумали его вроде бы шутки ради, но в итоге он вполне наглядно показывает паритет покупательной способности в разных странах. Попробуем по аналогии с ним посчитать «индекс поллитровки».

В Советском Союзе водка появилась в 1924 году — после отмены сухого закона, который был введен еще Николаем II в 1914 году. Появление горькой в магазинах привело к кратковременному экономическому кризису: сначала львиная доля мужчин перестала ходить на работу, а через два-три дня выяснилось, что они пропили все деньги. На среднюю по тем временам зарплату можно было купить пять бутылок. Постепенно уровень заработков повышался и перед началом Великой Отечественной для того, чтобы пропить всю зарплату, требовалось уже 28 бутылок. Такое соотношение держалось до самой смерти Сталина, а потом горькая стала дешеветь. Заметнее всего она упала в цене в начале космической эры: после деноминации 1961 года на одну зарплату стало возможно купить 40 бутылок. В конце 60-х цена на водку поднялась и зафиксировалась более, чем на десятилетие, а цифра 3.62 стала гораздо более известной, нежели число Пи. Средней зарплаты по стране хватало на 20 бутылок.

Из чего складывается стоимость поллитровки.

Дорожать крепкий напиток стал ближе к концу советской эпохи, когда резко упали цены на нефть и водкой стали пополнять казну. Государственная цена достигла 10 рублей за поллитра при средней зарплате по стране в 90 рублей. В сравнении с тем периодом сегодня водка намного дешевле. Если разделить среднюю зарплату по стране в 40 тысяч рублей на среднюю «поллитру» (250 рублей) — получится 160 бутылок. То есть пропить всю зарплату не хватит никаких человеческих сил. Но есть нюанс: далеко не все получают эту пресловутую среднюю сумму денег, миллионы зарабатывают ниже среднего или не зарабатывают вовсе.

Почему пьют отраву?

Сегодня стоимость акциза — 523 рубля за литр чистого спирта, соответственно в литре водке — 209 рублей. Себестоимость поллитровой бутылки вместе с этикеткой и крышкой — не больше 50 рублей. К ней добавляется 104,5 руб. акциза и НДС (около 25 руб). В итоге завод продает эту бутылку оптовикам за 180 рублей. Завод заработал на этой поллитре несколько рублей, государство — 130 рублей. Со всего легального оборота алкогольной продукции, который составляет 2 трлн рублей в год, государство получает около 500 млрд рублей.

В рознице эта бутылка не может быть дешевле 215 рублей (такова минимальная разрешенная цена), а на практике стоит от 240 до 300 рублей в зависимости от магазина и региона.

- Когда государство устанавливает акциз на алкоголь, оно рассчитывает на людей, которые зарабатывают 25 тысяч рублей и выше. Вот для них и создан легальный рынок алкоголя, - сказал «КП» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - А люди, которые зарабатывают меньше, - отправляются на нелегальный рынок.

В нелегальной розничной торговле самодельная (гаражная) водка стоит 100-120 рублей и продается в любое время суток. В принципе, ей не отравишься: это просто достаточно качественный разбавленный водой спирт. Этот спирт можно заказать через Интернет с доставкой на дом (в гараж). Корреспондент «КП» заказал пятилитровую канистру за 800 рублей и еще в 400 обошлась доставка. Десятилитровая емкость у этого поставщика стоит 1700 рублей.

Те, кто не может позволить себе и такую водку, уходят с нелегального рынка на рынок суррогатов: пьют самогон или находящиеся в свободной продаже спиртосодержащие жидкости так называемого двойного назначения. Чем это может закончиться — демонстрирует случай в Иркутске, когда в конце декабря 2016 года жидкостью для принятия ванн «Боярышник» отравились 123 человека и 78 из них скончались.

Пока официальная статистика демонстрирует, что россияне стали меньше пить, борцы с контрафактом констатируют: нелегальный рынок продолжает расти. Употребление алкоголя за 10 лет с 2008 года сократилось радикально: с 16,5 литров на душу населения в пересчете на чистый спирт до 10 литров. В прошлом году на легальном рынке было продано 1 млрд 115 миллионов литров крепких алкогольных изделий и это меньше, чем в позапрошлом, но по экспертным оценкам в нелегальном и суррогатном секторе реализовано около 650 миллионов литров продукции. То есть теневой рынок превысил 50% от легального.

Как считают акциз

Величину акциза нужно рассчитывать таким образом, чтобы теневой рынок как минимум не рос. Тогда в итоге само же государство денег больше получит. Собственно, до конца «нулевых годов» так и было. Акцизы росли в среднем на 10 процентов ежегодно и это всех устраивало. А в 2010-ом решили взять и увеличить в 3 раза акцизы на пиво. И население этого даже не заметило. Потому что акциза в бутылке пива было на рубль тридцать. Ну подорожала она на пять рублей, и ладно. И государству это очень понравилось, еще бы: в 2009 году оно собрало 30 миллиардов рублей с пива, а в 2010 — 87 млрд., и никто не возроптал. Поэтому в правительстве решили, что если они утроят акциз в крепком алкоголе, то они тоже соберут в три раза больше денег.

- Власти с 2012 до 2014 года повышали акцизы на водку на десятки рублей, и в результате за это время легальный рынок алкоголя сократился в полтора раза, а сбор акцизов не увеличился, - напоминает Дробиз. - Поэтому акцизная реформа была признана провальной даже на государственном уровне. За три года ставку повысили до того уровня, какого она должна была достигнуть только в 2020 году при спокойном медленном повышении. Население к этому рывку оказалось не готово. А теневики — готовы.

Признав ошибку, государство не повышало акциз на крепкий алкоголь в 2015, 16 и 17 годах, в 2018 году подняли чуть-чуть, а в текущем снова не поднимали. Стремление вернуть любителей выпить на легальный рынок налицо. Но к плохому: дешевому самопалу люди привыкают быстро, а отвыкают долго.

А как у них?

В развитых странах очень хорошо понимают, что у акциза есть два назначения: не только приносить деньги в казну, но и гарантировать качество алкоголя. Качественным алкоголем должны быть обеспечены все слои населения. Бомжи во Франции и Италии не пьют бытовую химию потому что нормальные напитки доступны даже для нищих.

- Наш алкоголь в сравнении с уровнем доходов в пять - восемь раз дороже для населения, чем для жителей Европы, - утверждает Дробиз. - Поэтому до 20 миллионов человек сидят на нелегальном алкоголе. Уровень акцизов должен быть таким, чтобы все подпольные цеха просто закрылись за ненадобностью и население не пило эту дрянь.

Какие нужны законы

В Госдуме не устают говорить о возвращении госмонополии на водку. Но проблему контрафакта это не решит, ведь те кто сегодня продают медицинский спирт и делает из него самопал и так не имеют права этим заниматься, но занимаются. А доходов от госмонополии больше не будет, государство и так берет с водки по максимуму.

По мнению экспертов, законодательно отрасль уже и так нормально урегулирована, если эти законы исполнять. С появлением ЕГАИС окончательно сформировался легальный рынок алкоголя. Ситуация, когда на одной полке в магазине стоит настоящий алкоголь и паленый — полностью исключена.

А для того, чтобы не стало теневого рынка — должно не стать совсем бедных и сильно пьющих.

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