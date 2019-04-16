2019-04-15T18:21:12+03:00
Экономика

Экономика спаивания: почему в России снова начали травиться суррогатами

Сколько должны стоить спиртные напитки, чтобы население не спивалось, а бюджет хорошо зарабатывал на акцизах
Михаил ЗУБОВ
Поделиться:
Полки с водкой в одном из супермаркетов Иркутска.Полки с водкой в одном из супермаркетов Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Как известно, пить не только вредно, но и полезно — для федерального бюджета. Акцизы с вредной привычки дают в казну полтриллиона рублей. Этих денег хватит на годовое финансирование всей культуры и кино или на то, чтобы дважды профинансировать бюджетные расходы на физкультуру и спорт. С каждой поллитровки в государственную казну идет 105 рублей от акциза и НДС. Насколько это справедливо? Не слишком ли государство наживается на алкоголе, или, может быть, с пьяниц следовало бы брать и побольше?

Индекс поллитровки

В мировой экономике закрепилось понятие «индекс биг мака». Придумали его вроде бы шутки ради, но в итоге он вполне наглядно показывает паритет покупательной способности в разных странах. Попробуем по аналогии с ним посчитать «индекс поллитровки».

В Советском Союзе водка появилась в 1924 году — после отмены сухого закона, который был введен еще Николаем II в 1914 году. Появление горькой в магазинах привело к кратковременному экономическому кризису: сначала львиная доля мужчин перестала ходить на работу, а через два-три дня выяснилось, что они пропили все деньги. На среднюю по тем временам зарплату можно было купить пять бутылок. Постепенно уровень заработков повышался и перед началом Великой Отечественной для того, чтобы пропить всю зарплату, требовалось уже 28 бутылок. Такое соотношение держалось до самой смерти Сталина, а потом горькая стала дешеветь. Заметнее всего она упала в цене в начале космической эры: после деноминации 1961 года на одну зарплату стало возможно купить 40 бутылок. В конце 60-х цена на водку поднялась и зафиксировалась более, чем на десятилетие, а цифра 3.62 стала гораздо более известной, нежели число Пи. Средней зарплаты по стране хватало на 20 бутылок.

Из чего складывается стоимость поллитровки.

Из чего складывается стоимость поллитровки.

Дорожать крепкий напиток стал ближе к концу советской эпохи, когда резко упали цены на нефть и водкой стали пополнять казну. Государственная цена достигла 10 рублей за поллитра при средней зарплате по стране в 90 рублей. В сравнении с тем периодом сегодня водка намного дешевле. Если разделить среднюю зарплату по стране в 40 тысяч рублей на среднюю «поллитру» (250 рублей) — получится 160 бутылок. То есть пропить всю зарплату не хватит никаких человеческих сил. Но есть нюанс: далеко не все получают эту пресловутую среднюю сумму денег, миллионы зарабатывают ниже среднего или не зарабатывают вовсе.

Почему пьют отраву?

Сегодня стоимость акциза — 523 рубля за литр чистого спирта, соответственно в литре водке — 209 рублей. Себестоимость поллитровой бутылки вместе с этикеткой и крышкой — не больше 50 рублей. К ней добавляется 104,5 руб. акциза и НДС (около 25 руб). В итоге завод продает эту бутылку оптовикам за 180 рублей. Завод заработал на этой поллитре несколько рублей, государство — 130 рублей. Со всего легального оборота алкогольной продукции, который составляет 2 трлн рублей в год, государство получает около 500 млрд рублей.

В рознице эта бутылка не может быть дешевле 215 рублей (такова минимальная разрешенная цена), а на практике стоит от 240 до 300 рублей в зависимости от магазина и региона.

- Когда государство устанавливает акциз на алкоголь, оно рассчитывает на людей, которые зарабатывают 25 тысяч рублей и выше. Вот для них и создан легальный рынок алкоголя, - сказал «КП» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - А люди, которые зарабатывают меньше, - отправляются на нелегальный рынок.

В нелегальной розничной торговле самодельная (гаражная) водка стоит 100-120 рублей и продается в любое время суток. В принципе, ей не отравишься: это просто достаточно качественный разбавленный водой спирт. Этот спирт можно заказать через Интернет с доставкой на дом (в гараж). Корреспондент «КП» заказал пятилитровую канистру за 800 рублей и еще в 400 обошлась доставка. Десятилитровая емкость у этого поставщика стоит 1700 рублей.

Те, кто не может позволить себе и такую водку, уходят с нелегального рынка на рынок суррогатов: пьют самогон или находящиеся в свободной продаже спиртосодержащие жидкости так называемого двойного назначения. Чем это может закончиться — демонстрирует случай в Иркутске, когда в конце декабря 2016 года жидкостью для принятия ванн «Боярышник» отравились 123 человека и 78 из них скончались.

Пока официальная статистика демонстрирует, что россияне стали меньше пить, борцы с контрафактом констатируют: нелегальный рынок продолжает расти. Употребление алкоголя за 10 лет с 2008 года сократилось радикально: с 16,5 литров на душу населения в пересчете на чистый спирт до 10 литров. В прошлом году на легальном рынке было продано 1 млрд 115 миллионов литров крепких алкогольных изделий и это меньше, чем в позапрошлом, но по экспертным оценкам в нелегальном и суррогатном секторе реализовано около 650 миллионов литров продукции. То есть теневой рынок превысил 50% от легального.

Как считают акциз

Величину акциза нужно рассчитывать таким образом, чтобы теневой рынок как минимум не рос. Тогда в итоге само же государство денег больше получит. Собственно, до конца «нулевых годов» так и было. Акцизы росли в среднем на 10 процентов ежегодно и это всех устраивало. А в 2010-ом решили взять и увеличить в 3 раза акцизы на пиво. И население этого даже не заметило. Потому что акциза в бутылке пива было на рубль тридцать. Ну подорожала она на пять рублей, и ладно. И государству это очень понравилось, еще бы: в 2009 году оно собрало 30 миллиардов рублей с пива, а в 2010 — 87 млрд., и никто не возроптал. Поэтому в правительстве решили, что если они утроят акциз в крепком алкоголе, то они тоже соберут в три раза больше денег.

- Власти с 2012 до 2014 года повышали акцизы на водку на десятки рублей, и в результате за это время легальный рынок алкоголя сократился в полтора раза, а сбор акцизов не увеличился, - напоминает Дробиз. - Поэтому акцизная реформа была признана провальной даже на государственном уровне. За три года ставку повысили до того уровня, какого она должна была достигнуть только в 2020 году при спокойном медленном повышении. Население к этому рывку оказалось не готово. А теневики — готовы.

Признав ошибку, государство не повышало акциз на крепкий алкоголь в 2015, 16 и 17 годах, в 2018 году подняли чуть-чуть, а в текущем снова не поднимали. Стремление вернуть любителей выпить на легальный рынок налицо. Но к плохому: дешевому самопалу люди привыкают быстро, а отвыкают долго.

А как у них?

В развитых странах очень хорошо понимают, что у акциза есть два назначения: не только приносить деньги в казну, но и гарантировать качество алкоголя. Качественным алкоголем должны быть обеспечены все слои населения. Бомжи во Франции и Италии не пьют бытовую химию потому что нормальные напитки доступны даже для нищих.

- Наш алкоголь в сравнении с уровнем доходов в пять - восемь раз дороже для населения, чем для жителей Европы, - утверждает Дробиз. - Поэтому до 20 миллионов человек сидят на нелегальном алкоголе. Уровень акцизов должен быть таким, чтобы все подпольные цеха просто закрылись за ненадобностью и население не пило эту дрянь.

Какие нужны законы

В Госдуме не устают говорить о возвращении госмонополии на водку. Но проблему контрафакта это не решит, ведь те кто сегодня продают медицинский спирт и делает из него самопал и так не имеют права этим заниматься, но занимаются. А доходов от госмонополии больше не будет, государство и так берет с водки по максимуму.

По мнению экспертов, законодательно отрасль уже и так нормально урегулирована, если эти законы исполнять. С появлением ЕГАИС окончательно сформировался легальный рынок алкоголя. Ситуация, когда на одной полке в магазине стоит настоящий алкоголь и паленый — полностью исключена.

А для того, чтобы не стало теневого рынка — должно не стать совсем бедных и сильно пьющих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минфин повышает минимальную цену на шампанское

Станет ли шампанское более качественным после повышения цен?

Самое дешевое шампанское должно подорожать сразу на 21% - с 164 до 207 рублей. Приказ Министерства финансов о повышении начальной стоимости появился на официальном портале правовых актов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пушков: Для России и крымчан не имеет значения, признают ли в штабе Зеленского референдум в Крыму
При тушении собора Парижской Богоматери пострадал один пожарный
В штабе Зеленского заявили, что не признают референдум в Крыму
Премьер Франции – о пожаре в Нотр-Даме: «Нет слов описать нашу печаль»
Скидка по транспондеру М11.Москва на платных дорогах "Автодора" отменяется
Здание собора Парижской Богоматери почти полностью выгорело
Пожар в соборе Парижской Богоматери не затронул реликвии
На востоке Москвы автобус протаранил ограждение и вылетел на газон
Макрон прибыл к собору Парижской Богоматери
Опубликовано видео обрушения одного из шпилей собора Парижской Богоматери
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Колокольцев инспектирует курортный Ставропольский край
Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса заподозрили в бегстве из страны
В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар
Россияне избавятся от обычных SIM-карт
Минюст США планирует опубликовать доклад Мюллера 18 апреля
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях
МИД РФ: Помпео перепутал свою нынешнюю должность
В Оренбургской области в лесу сельчане нашли крокодила
Власти Канады ввели новые санкции против Венесуэлы
Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствами
Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского