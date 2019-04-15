«В чужой монастырь со своим уставом»: грузинский священник разогнал концерт Гребенщикова у древнего храма

В паре десятков километров от Тбилиси находится старый монастырь Джвари. Туристы очень любят это место - говорят, храм стоял здесь уже в 545 году, что делает его одним из самых древних архитектурных памятников региона. Есть мнение, что именно в районе Джвари разворачиваются события поэмы Лермонтова «Мцыри». И все из-за строк «Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь».

И правда, если смотреть вниз от монастыря на воду, то видно, как смешиваются обе реки - одна темнее, другая светлее. Туристы обожают там фотографироваться. Поэтому не удивительно, что в знаменитое место с сильной энергетикой приехал и Борис Гребенщиков.

14 апреля музыкант выступал в Тбилиси. А за день до концерта группа решила посетить Джвари. Мы уж не знаем, было ли это выступление запланировано (скорее всего, да - все были с музыкальными инструментами). Но не удивляемся желанию БГ поиграть на улице забесплатно. Борис Борисович часто выступает то в подземных переходах, то на набережных, то просто на улице по всему миру - от Парижа до Вологды. В 2016-м году он со своими ребятами давал небольшой концерт у Покровского собора в Воронеже.

Артист уже анонсировал свое выступление в Джвари в Инстаграме, назвав его «Песни в Божьих местах. Том 63. Часть 2». Но не вышло - запланированное выступление было сорвано местным священником. Мужчина прогнал музыкантов и их поклонников, увещевая их на русском и грузинском языках:

- Прекратите… Что это за концерты во дворе церкви, что за дискотеки! Заберите знаменитость куда хочешь!.

Народ разочарованный разошелся, но кто-то выложил видео в сеть и понеслось. Осудили и священника, и Гребенщикова.

Одни писали - «В чужой монастырь со своим уставом не ходят, в чужом монастыре надо было хотя бы попросить разрешения!». Другие напоминали, что сейчас Великий пост. Нашлись и те, кто знает духовное лицо:

- Это служка местный, он там свечками торгует. Немного неадекватный дядька, вот и переполошился! - рассказал один из пользователей Фейсбука. А БГ - человек до мозга костей! Этому изгоняющему надо бы поучиться у него терпению и выдержке!