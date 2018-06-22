Группа «Аквариум» прокомментировала попытку сорвать уличный концерт Гребенщикова в Киеве

22 Июнь 23:19 2018-06-22T23:19:49+03:00

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Представитель российской рок-группы «Аквариум», лидером которой является Борис Гребенщиков, прокомментировал попытку сорвать уличное выступление музыкантов в Киеве.

Соответствующее заявление сделал в интервью ФАН директор музыкального коллектива Максим Ланде.

По его словам, у группы есть традиция давать импровизированные уличные концерты в городах, куда музыканты приезжают с гастролями. В Киеве местом такого выступления стала Пейзажная аллея в центре украинской столицы.

Послушать «Аквариум» собрались до 300 человек, но внезапно из толпы к музыкантам выбежал парень с плакатом, который принялся выкрикивать антироссийские лозунги. Однако зрители тут же оттеснили незадачливого активиста под собственные аплодисменты.

«Мы даже не все заметили, не все музыканты это увидели… Это даже недоразумением не назовешь», - добавил Ланде, отметив, что группа не намерена обращаться в правоохранительные органы в связи с данным инцидентом.

Как сообщал сайт «КП», сам Гребенщиков дал оценку происшествию прямо со сцены, пожелав агрессивному активисту «все-таки прийти в себя» и «почувствовать себя лучше».

В Киеве напали на Гребенщикова во время концерта.

Борис Гребенщиков ранее неоднократно тепло отзывался об украинской публике, а также выражал готовность отправиться с концертами не только в Киев, но и в Крым, Луганск и Донецк. При этом музыкант подчеркивает, что играет не для политиков, а для слушателей.