Минобороны опубликовало «непарадные» фотографии полководцев Победы

Маршалы и генералы, чьи фронты и армии побеждали в главных сражениях первой половины 20 века, сняв тяжелые от наград мундиры, предстают обычными людьми, которые любят своих близких, обожают охоту и рыбалку, могут пуститься в пляс или просто расслабиться на морском берегу…

Маршал Родион Малиновский. Фото: mil.ru

Уроженец Одессы, 10 лет возглавлявший Минобороны СССР дважды герой Советского Союза маршал Родион Малиновский в душе сохранял кураж вольного черноморского города. И, приехав в Монголию к боевым товарищам по разгрому Квантунской армии, Родион Яковлевич в национальном монгольском костюме пустился в пляс с маршалом Чойбалсаном.

Маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков. Фото: mil.ru

Маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков через 13 месяцев после разгрома Германии был снят с должности Главкома сухопутных войск и направлен в Одессу командовать округом. Он любил море (хорошо плавал), но то назначение было ссылкой. 10 лет спустя фотограф запечатлел его на отдыхе в Сочи - уже министром обороны.

Рожденный в Варшаве маршал двух стран-соседей — СССР и Польши — Константин Рокоссовский. Фото: mil.ru

Рожденный в Варшаве маршал двух стран-соседей — СССР и Польши — Константин Рокоссовский, командовавший Парадом Победы, знал толк в охоте — сам снаряжал по 60 патронов на сезон, тренировался в саду за две недели до начала охоты, ходил на кабана с немецкой двустволкой «Зауэр», уток бил влёт.

Герой Советского Союза Дмитрий Устинов. Фото: mil.ru

Герой Советского Союза Дмитрий Устинов в 40-е и 50-е руководил оборонной промышленностью страны, а четверть века спустя —уже министерством обороны. Нравилось ему инспектировать подмосковные части по субботам-воскресеньям ( в молодости гонял тут на мотоцикле), но и фотографировать природу средней полосы тоже любил.

Дважды Герой Советского Союза маршал Василий Чуйков. Фото: mil.ru

Дважды Герой Советского Союза маршал Василий Чуйков стал живой легендой в Сталинградской битве - и в 60-е часто гостил в городе-герое на Волге, где ему организовывали настоящую рыбалку с осетровой ухой и икрой. А когда в 40-е-50-е командовал Группой советских войск в Германии — регулярно выбирался на охоту ( причем вместе с женой).

Трижды Герой Советского Союза Семен Буденный. Фото: mil.ru

Долгожитель среди маршалов, трижды Герой Советского Союза Семен Буденный, первый кавалерист страны, главные подвиги которого пришлись на Первую Мировую и Гражданскую войны, был трижды женат, любил фотографироваться со старшим сыном от третьего брака Сергеем, который пошел в отца, став офицером...

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