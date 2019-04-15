СК России: войско Порошенко продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военнослужащие продолжают нападать на мирное население юго-востока Украины, игнорируя ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и применения оружия на Донбассе.

- Вечером 14 апреля 2019 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Золотое-5 Первомайского района самопровозглашенной Луганской народной республики. Противоправные действия украинских силовиков повлекли ранение малолетней девочки 2007 года рождения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Таким образом войско Порошенко отметило первый тур очередных выборов президента Украины. Обстрел мирных сел и городов Донбасса шел по всем направлениям.

В СК России отметили, что днем ранее, украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровка Марьинского района самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате чего мирная жительница получила ранение.

- По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), - отметила Петренко.

В СК России подчеркнули, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий будут установлены все обстоятельства, а также имена должностных лиц и украинских военнослужащих, причастных к этому покушению.

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