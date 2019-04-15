2019-04-15T21:56:04+03:00
Происшествия

"Огромное облако дыма не утихает": Корреспондент "КП" из Парижа о пожаре в Нотр-Даме

Андрей Вовк рассказал о ситуации в центре Парижа в эфире Радио "КП" [фото, видео, обновляется]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля.Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Корреспондент "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде Андрей Вовк, в настоящий момент находящийся в Париже, рассказал в эфире Радио "КП" о ситуации в столице Франции после начала пожара в соборе Парижской Богоматери.

"Мы были в соборе, зашли внутрь, все было хорошо. Потом мы отошли на час в сторону Пантеона и Люксембургского сада, обернулись и увидели клубы черного дыма, который шел в сторону Эйфелевой башни, пожарные машины, вой сирен, летают вертолеты... В общем, все смотрят в ту сторону", - рассказал Вовк.

Пламя быстро охватило крышу древнего собора, не оставив шансов пожарным. Фото: REUTERS

Пламя быстро охватило крышу древнего собора, не оставив шансов пожарным.Фото: REUTERS

Собор Парижской Богоматери в огне.

По словам корреспондента "Комсомольской правды", пожар возник в районе строительных лесов. "Это было с другой стороны: не там, где главная картинка, которую мы привыкли видеть на открытках, а с другой стороны. Там как раз были леса и постоянно проходил какой-то ремонт", - сказал он.

Вовк также рассказал об огромном облаке дыма в центре Парижа. "Зрелище не очень приятное", - отметил он. При этом корреспондент отметил, что очаг пожара, вероятно, находится на верхних этажах здания.

Этот снимок был сделан за 4 дня до пожара - в соборе активно шли реставрационные работы. Фото: REUTERS

Этот снимок был сделан за 4 дня до пожара - в соборе активно шли реставрационные работы.Фото: REUTERS

По словам Вовка, после начала пожара в соцсетях появилось огромное количество связанных с этим публикаций. Самому корреспонденту при этом за последний час "пришло уже миллион сообщений и отметок в Фейсбуке", связанных с пожаром.

Собор Парижской Богоматери начали строить еще в 12 веке и с тех пор многие годы он украшал столицу Франции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Собор Парижской Богоматери начали строить еще в 12 веке и с тех пор многие годы он украшал столицу Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Момент обрушения шпиля Нотр-Дама.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. В результате случившегося обрушился один из шпилей здания; также сообщается, что обвалилась крыша собора. Район ЧП в настоящий момент оцеплен; ведется спасательная операция.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный пожар в Соборе Парижской Богоматери: обрушился шпиль, пострадавших нет

В Париже в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на экстренные службы французской столицы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Опубликовано видео обрушения одного из шпилей собора Парижской Богоматери
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Колокольцев инспектирует курортный Ставропольский край
Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса заподозрили в бегстве из страны
В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар
Россияне избавятся от обычных SIM-карт
Минюст США планирует опубликовать доклад Мюллера 18 апреля
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях
МИД РФ: Помпео перепутал свою нынешнюю должность
В Оренбургской области в лесу сельчане нашли крокодила
Власти Канады ввели новые санкции против Венесуэлы
Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствами
Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского