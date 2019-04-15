"Огромное облако дыма не утихает": Корреспондент "КП" из Парижа о пожаре в Нотр-Даме

Корреспондент "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде Андрей Вовк, в настоящий момент находящийся в Париже, рассказал в эфире Радио "КП" о ситуации в столице Франции после начала пожара в соборе Парижской Богоматери.

"Мы были в соборе, зашли внутрь, все было хорошо. Потом мы отошли на час в сторону Пантеона и Люксембургского сада, обернулись и увидели клубы черного дыма, который шел в сторону Эйфелевой башни, пожарные машины, вой сирен, летают вертолеты... В общем, все смотрят в ту сторону", - рассказал Вовк.

Пламя быстро охватило крышу древнего собора, не оставив шансов пожарным.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

По словам корреспондента "Комсомольской правды", пожар возник в районе строительных лесов. "Это было с другой стороны: не там, где главная картинка, которую мы привыкли видеть на открытках, а с другой стороны. Там как раз были леса и постоянно проходил какой-то ремонт", - сказал он.

Вовк также рассказал об огромном облаке дыма в центре Парижа. "Зрелище не очень приятное", - отметил он. При этом корреспондент отметил, что очаг пожара, вероятно, находится на верхних этажах здания.

Этот снимок был сделан за 4 дня до пожара - в соборе активно шли реставрационные работы.Фото: REUTERS

По словам Вовка, после начала пожара в соцсетях появилось огромное количество связанных с этим публикаций. Самому корреспонденту при этом за последний час "пришло уже миллион сообщений и отметок в Фейсбуке", связанных с пожаром.

Собор Парижской Богоматери начали строить еще в 12 веке и с тех пор многие годы он украшал столицу Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703379" frameborder="0"></iframe> Момент обрушения шпиля Нотр-Дама.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. В результате случившегося обрушился один из шпилей здания; также сообщается, что обвалилась крыша собора. Район ЧП в настоящий момент оцеплен; ведется спасательная операция.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери.

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