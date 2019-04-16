Ленобласть активно занимается социальным обустройством сел

Чтобы людям в сельской местности было комфортно работать и жить, нужны современные бытовые условия и налаженная инфраструктура, поэтому еще в 2009 году Ленинградская область приняла региональную программу социальную развития села. Благодаря ей, за 10 лет были обустроены десятки территорий. Открыты детские сады, спортивные объекты, построены дороги и водопроводы, осуществлена повсеместная газофикация.

И анализируя успешную программу развития села, власти Ленобласти приняли решение стать первым регионом России, который приступит к реализации и федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Такое решение было озвучено в ходе коллегии Министерства сельского хозяйства России.

«В 2009 году Ленинградская область приняла свою региональную программу социального развития села. Вот уже 10 лет мы целенаправленно и планомерно обустраиваем территории: строим дома культуры, школы и детские сады, ФАПы, спортивные объекты, жилье, газо- и водопроводы, дороги. Мы создаем все условия, чтобы на наших инновационных сельхозпредприятиях было приятно работать, а в современных обустроенных селах — комфортно жить», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Действительно, за последнее десятилетие в Ленобласти новые квартиры получили почти 1500 семей, построен 41 объект здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, кабинеты врачей общей практики), 6 сельских школ и детских садов, 16 спортивных объектов, в том числе стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов, проведён ремонт в 107 сельских домах культуры. Также были возведены два новых ДК и завершается строительство ещё трёх, реализовано 27 проектов в сфере водоснабжения и канализования, 72 проекта газоснабжения села, приведено в порядок 69 дорог и реализовано 28 проектов благоустройства сельских территорий.

Но впереди еще много того, что предстоит реализовать. Так, проект федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» включает в себя три основных направления: «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий», «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий» и «Современный облик сельских территорий».

Все они направлены на повышение занятости и благосостояния сельского населения, на том, чтобы люди могли в шаговой доступности получить все то, что могут жители больших городов, включая хорошую транспортную доступность. Для достижения этих целей планируется направить порядка 1,38 трлн рублей, из них более 1,06 трлн рублей – из федерального бюджета.