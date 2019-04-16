Вице-спикер Госдумы предложил вернуть на стадионы пиво

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, ссылаясь на зарубежный опыт, предлагает возобновить на стадионах продажу пива. Он готов разработать этот законопроект совместно с правительством и всеми заинтересованными сторонами, включая РФС.

- Я всегда выступал за то, чтобы на стадионах продавалось пиво, и готов снова поддержать эту инициативу. Доводы противников известны: спорт - это здоровый образ жизни, а пиво содержит алкоголь, поэтому совмещать их якобы нельзя. Вот только на моей памяти сливочное масло и растительное раза три менялись местами в списках очень полезных и очень вредных продуктов. Я же придерживаюсь давней истины, что все может стать ядом и все - лекарством, главный вопрос в дозировке, - заявил депутат во вторник "Комсомолке".

- А как с этим обстоят дела за рубежом?

-В большинстве стран мира пиво продается на стадионах. В ходе Чемпионата мира по футболу-2018 на российских стадионах тоже был этот напиток - и никаких эксцессов или проблем с чьим-нибудь здоровьем.

- И какие плюсы это даст?

- Во-первых, если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен. В городах, где нет выступающих в премьер-лигах команд, ситуация с содержанием стадионов просто катастрофическая. В местных бюджетах денег нет, и взяться им неоткуда. Поэтому спонсорство со стороны пивных компаний может без малейшего преувеличения спасти спортивные объекты, которые иначе могут просто со временем разрушиться.

Во-вторых, продаваемое пиво - это дополнительные налоги в бюджет. А к пиву люди обычно берут закуску - сосиски, колбаски и так далее. Это развитие малого бизнеса, новые рабочие места и опять-таки увеличение налогооблагаемой базы.

В-третьих, это может увеличить посещаемость стадионов. Сейчас многие предпочитают смотреть футбол в барах, где можно взять кружечку пива, а не сидеть на холодном стадионе.

- А минусы? Проблем с нетрезвыми болельщиками не опасаетесь?

- Чемпионат мира доказал, что культура употребления пива в нашей стране сформировалась, люди пьют не чтобы "напиться и забыться", а вполне умеренно и аккуратно. А значит, ограничения бессмысленны с точки зрения охраны здоровья и вредны с точки зрения развития футбола.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:

До событий на Манежной площади в 2002 году пиво не запрещалось на спортивных мероприятиях, а некоторые пивные бренды выступали спонсорами футбольных клубов. В 2004 году рекламу пива убрали со стадионов и ограничили по ТВ. В 2005 году пиво запретили продавать на стадионах и в окрестностях, а с 2009 года реклама пива полностью запрещена. Изменить ситуацию с тех пор предлагали разные чиновники - от тогдашнего главы РФС Сергея Фурсенко до президента Татарстана Рустама Минниханова. "Уж если мусульмане просят к пиву либеральнее подойти - посмотрим", - ответил на это по окончании мундиаля президент РФ Владимир Путин.