Взявший в заложники сотрудницу московского метро требовал переговоры с руководством, воды и взлет на Марс

В московском метро утром 16 апреля, около 7 утра, неизвестный мужчина взял в заложники сотрудницу метро. Изначально было не совсем понятно, как прохожий смог вообще проникнуть в служебное помещение? Ведь в метро все очень строго.

Оказалось, что мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции "Автозаводская". Это не подземка, а уличный перегон. Пост охраны - это такая довольно примитивная "будка" с деревянной дверью. Известно, что ранним утром сотрудница метро из-за духоты приоткрыла дверь. Она же не знала, что рядом будет проходить 45-летний мужчина (родом из Донецка Ростовской области) Вадим Шереметьев. Он заглянул в открытую дверь. Женщина сказала: "Сюда нельзя, это служебное помещение". Но мужчине это не понравилось. Он закрыл дверь изнутри и стал угрожать сотруднице молотком. Она стала кричать, звать на помощь, нажала тревожную кнопку. А Шереметьев стал выдвигать различные требования.

- Сначала он требовал, чтобы к нему на переговоры пришел руководитель Московского метрополитена. Позже требования стали мягче - стакан воды. А после он и вовсе стал рассказывать о планетах и весне, требовал взлет на Марс. Видимо, психическое расстройство или "весеннее обострение", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Было ли это спланированное нападение откуда у мужчины при себе молоток, что он вообще делал в Москве? Все эти вопросы сейчас пытаются выяснить следователи.

Пост охраны - это такая довольно примитивная "будка" с деревянной дверью

- Проводится доследственная проверка. В настоящее время мужчина задержан и будет доставлен в следственный отдел, следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорят в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

В соцсетях мужчина рассказывает, что служил в Казахстане - 365 ОБО МОРК (отдельный батальон Охраны Министерства Обороны РК). Высшего образования нет, но учился в ПТУ 50. По всей видимости, в Москву приехал на заработки, устроился охранником в магазин косметики. Друзья пока об инциденте Вадима в Москве не знают и говорят, что давно с ним не общались.

КАК ЭТО БЫЛО

Неизвестный на станции "Автозаводская" взял в заложники сотрудницу московского метро, угрожая молотком

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия (подробности)