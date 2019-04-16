Что удалось спасти во время пожара в соборе Нотр-Дам

Нотр-Дам сам стоит на месте разрушенной церкви. По легенде, на острове Ситэ стоял когда-то римский храм, посвященный Юпитеру, потом вместо него построили христианскую базилику, потом ее несколько раз перестраивали… В конце концов епископ парижский решил, что даже после всех реконструкций церковь невелика и недостаточно солидна - и принял решение ее снести, а камни использовать для нового собора, возведенного в набиравшем популярность готическом стиле. Первый камень был заложен в 1163 году, где-то между 24 марта и 25 апреля, папой Римским Александром III. Достроен собор был в середине XIV века. И до сегодняшнего дня он остается главным собором Франции.

Знаменитый роман Виктора Гюго, вышедший в 1831 году и ставший бестселлером, принес очень много дополнительной славы великому архитектурному сооружению: Нотр-Дам в массовом сознании уже неотделим от выдуманных Гюго горбуна Квазимодо и красавицы Эсмеральды, вокруг собора расположено множество кафе и магазинчиков, названных в их честь. Книга постоянно переосмысляется в постановках - мюзикл «Нотр-Дам де Пари» стал одним из самых популярных в Европе за последние десятилетия, роман был экранизирован студией Walt Disney в виде мультфильма и скоро будет экранизирован ею же в виде кинофильма, так что слава горбуна и цыганки погаснет не скоро.

Знаменитый роман Виктора Гюго, вышедший в 1831 году и ставший бестселлером, принес очень много дополнительной славы великому архитектурному сооружениюФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

В Нотр-Даме постоянно проводились коронации, там хранились реликвии (в частности, Терновый венец Иисуса Христа, фрагмент креста, на котором Христос был распят, гвоздь из распятия). Реликварий, в котором хранится Терновый венец, - без самого венца - два года назад привозили в Москву, на выставку «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель», проходившую в Кремле. Терновый венец был куплен в 1239 году у латинского императора Балдуина II французским королем Людовиком Святым (при котором собор строился и который был канонизирован католической церковью в 1297 году - через 27 лет после смерти). За него была уплачена колоссальная сумма в 135 000 франков (для сравнения, сооружение часовни Сен-Шапель, находящейся неподалеку от Нотр-Дама и являющейся одной из главных достопримечательностей Парижа, стоило 60 000 франков). Венец можно было увидеть в Нотр-Даме каждую первую пятницу месяца и каждую пятницу во время великого поста. Венец и туника Людовика Святого были спасены во время пожара. Судьба остальных реликвий пока неизвестна.

Терновый венец был куплен в 1239 году у латинского императора Балдуина II французским королем Людовиком СвятымФото: REUTERS

Среди самых знаменитых элементов собора - западная, северная и южная «розы», три круглых окна в виде цветка (первая из «роз», находящаяся на фасаде, была создана в 1255 году). Такие окна есть во множестве средневековых соборов, но именно «розы» Нотр-Дама стали особенно известными и популярными (поскольку и сам собор является одним из самых прославленных в мире храмов). Северная роза не пострадала, судьба двух остальных пока не известна.

Среди самых знаменитых элементов собора - западная, северная и южная «розы», три круглых окна в виде цветкаФото: REUTERS

В соборе также находился Большой орган, созданный еще в 1402 году. На протяжении веков его достраивали, перестраивали и расширяли, он считался одним из лучших в Европе. У него было 109 регистров и 7800 труб, 900 из которых оставались на своих местах со времен реконструкции XVIII века. Скорее всего, он очень серьезно пострадал при пожаре.

В соборе также находился Большой орган, созданный еще в 1402 годуФото: REUTERS

Кроме того, в соборе находилось множество картин - например, серия из 76 полотен, изображавших деяния апостолов, созданная между 1630 и 1707 годами. Находилась там и статуя Мадонны с младенцем, созданная в XIV веке и перенесенная в собор в XIX-м. А также портрет Фомы Аквинского (XVII век) и статуя св. Дионисия, покровителя Парижа (XVIII век). Что случилось с этими произведениями, пока не понятно.

Погибший шпиль собора был на самом деле возведен в середине XIX векаФото: REUTERS

В пожаре погибла крыша собора, созданная между 1220 и 1240 годами, одна из очень немногих крыш такого рода, дошедших до нас со Средних веков. Историки архитектуры сейчас называют ее несравненным шедевром средневековых зодчих.

Погибший шпиль собора был на самом деле возведен в середине XIX века архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. (Оригинальный шпиль за пять веков пришел в совершенно негодное состояние, и еще в 1786 году его разобрали). 31-летнему Виолле-ле-Дюку была поручена масштабная реконструкция Нотр-Дама, находившегося к тому времени в плачевном состоянии, и он подошел к задаче даже слишком творчески: там, где не сохранилось никаких чертежей и планов, давал волю своей фантазии. Этот шпиль - просто представление Виолле-ле-Дюка об идеальном средневековом шпиле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

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