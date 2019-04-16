Как горела история Франции: Макрон под искрами и спасенный Терновый венец

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАЙМЕТ ВРЕМЯ

"Строился два века, сгорел за два часа", "Даже после "смерти" он остается красивым", "Горит не просто здание, горит история" - сотни подобных сообщений со страшными кадрами оставляли в соцсетях переживающие по всему миру люди.

Собор Парижской Богоматери после пожара: видеотрансляция .Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили. Но посмотрите на последствия трагедии...

Начавшийся в понедельник в 18.50 вечера пожар смогли потушить только к утру вторника. И то не полностью. Следом появились новые страшные снимки - уже изнутри Нотр-Дам-де-Пари. Черные завалы, обугленные стены, пострадавшее распятие...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

У пережившего революции и мировые войны Собора разрушено две трети крыши, его красивейший готический шпиль разломился на две части и рухнул.

Начавшийся в понедельник в 18.50 вечера пожар смогли потушить только к утру вторникаФото: REUTERS

От применения авиации, которую советовал Дональд Трамп, пришлось отказаться - здание могло бы рухнуть. С огнем боролись четыре сотни пожарных, как минимум один из них серьезно пострадал.

Главный вопрос - причина пожара - пока остается без ответа. Французские СМИ полагают, что возгорание могло начаться из-за нарушения техники безопасности во время реставрационных работ.

- Расследование займет время, особенно учитывая не поддающееся сокращению время анализа, - сообщили телеканалу BFMTV в полиции.

готический шпиль разломился на две части и рухнулФото: REUTERS

Первым в собор во вторник вошел президент Франции Эммануэль Макрон с супругой. С потолка тогда еще сыпались искры.

- Худшее предотвращено, но битва полностью не выиграна, - заявил он, поблагодарил пожарных и пообещал восстановить один из главных символов французской истории.

Первым в собор во вторник вошел президент Франции Эммануэль Макрон с супругойФото: REUTERS

Он лично возглавит национальную кампанию по сбору средств. Пока же собор получит от властей экстренную помощь в размере 10 миллионов евро. Французский мультимиллиардер Бернар Арно уже пообещал выделить 200 миллионов евро, еще один французский магнат и супруг голливудской звезды Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино пожертвует 100 миллионов евро.

Реставраторы меж тем уже сказали, что работы займут минимум десять лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/703384" frameborder="0"></iframe> Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

МОСКВА ГОТОВА ПОМОЧЬ

- Я бы хотел сказать слова солидарности со всей французской нацией, в том числе как житель Гданьска - города, который был на 90% разрушен и затем восстановлен, - выступил в Европарламенте глава Европейского Совета Дональд Туск. - Вы тоже восстановите ваш собор. Из Страсбурга, французской столицы ЕС, я призываю все 28 стран ЕС участвовать в этой задаче. Я знаю, что Франция может справиться с этим сама. Однако тут речь не только о материальной помощи.

У Собора разрушено две трети крышиФото: REUTERS

Готова помочь с масштабной реконструкцией и Москва.

- Это огромная трагедия не только для французов, но для всего человечества. Эммануэль Макрон сказал, что французы обратятся ко всем ярким мастерам, которые живут за пределами Франции, и, конечно, российские специалисты готовы принять участие в восстановлении собора, но надо понять, какая именно помощь нужна французам, - сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Тем временем москвичи с утра несут к посольству Франции цветы.

«Весь Париж стоит на площадях и плачет...» Очевидец рассказывает, что происходит возле Собора Парижской Богоматери 00:00 00:00

РЕАКЦИЯ РПЦ

"Жестокий знак времени"

- Возможность наблюдать чудовищный пожар онлайн всем миром и одновременно невозможность хоть что-нибудь сделать, хоть как-то помочь - как жестокий знак времени. Наши слова поддержки и наши молитвы сегодня со всеми французами, со всем католическим миром. Молимся и надеемся на то, что удалось спасти святыни, - написал в своем Телеграм-канале официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.

С огнем боролись четыре сотни пожарных, как минимум один из них серьезно пострадалФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ЧТО СПАСЛИ

- Структура собора спасена, и основные произведения искусства уцелели благодаря скоординированным действиям различных государственных служб, оказывавших нам помощь, - отчиталась в Твиттере пожарная служба Парижа.

Уже известно, что спасены Терновый венец Спасителя, алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, некоторая часть интерьера, а также фасад и башни.

Терновый венец СпасителяФото: REUTERS

Терновый венец в начале XIII века был заложен константинопольским императором Балдуином II за долги в Венецианский банк. Выкупил его за половину бюджета своего государства король Франции Людовик IX (причисленный католической церковью к лику святых). Встречал он святыню босиком и в тунике и лично пронес ее десятки километров до Парижа.

Сегодня верующие счастливы, что главная святыня Франции спасена.

Тем временем москвичи с утра несут к посольству Франции цветыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРОЧИТАНО В ЗАПАДНЫХ СМИ

The New York Times:

"Что мы не знаем: причину пожара, состояние многих работ внутри собора, пламя могло разрушить или повредить три церковных органа, дюжины картин и скульптур, многие из которых относятся к XVII веку".

The Guardian:

"Сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны".

Собор Парижской Богоматери восстановят всем миромФото: REUTERS

The Washington Post:

"Нотр-Дам не умер и снова поднимется, но никогда уже не будет прежним".

The Independent:

"Казалось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир. Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал".

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