Вячеслав Петкун о сгоревшем Соборе Парижской Богоматери: «Надеюсь, они не построят на месте собора бассейн»

В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери. Пожар начался накануне, около 19 часов, тушить закончили к утру вторника. Глава страны Эммануэль Макрон объявил сбор средства на восстановление Нотр-Дам де Пари.

Музыкант Вячеслав Петкун, исполнивший главную роль в одноименном мюзикле не раз бывал в Соборе и очень жалеет, знаменитый орган восстановить невозможно.

- Я видел Собор, был в нем, - говорит певец. - Там совершенно потрясающий орган восстановлению не подлежит. Там всегда было много туристов. Как у нас в Исаакиевском соборе, как в музее. Но с другой стороны там шли службы, можно было послушать тот же огромный орган. Это же все-таки артефакт, возможность заглянуть в прошлое, потрогать камни, которые в XII веке, которые такой же как ты человек положил один на другой. Для меня это символ Парижа больше, чем Лувр и Эйфелева башня.

- Теперь немало предположений, почему это могло случится.

- Очевидно, что это, как это у нас называется, преступная халатность. При этом я, находясь во Франции, сталкивался с их поведением в критические моменты. Например, я один раз устроил аварию и у меня из двигателя вылился тосол. И пока я разговаривал с полицейскими, они рассматривали документы, тут же подъехали французские мужички в цветных робах, засыпали реагентом все, что вылилось, через 3 минуты смели в совки, сгрузили в мешок, в машину и уехали — дорога была чистая. Они довольно аккуратны в своих действиях всегда. Что могло произойти, из-за чего могло так полыхнуть, уж не знаю. Что они туда занести наверх?

- Случилось все за 6 дней до Католической Пасхи

- Хотелось бы относится к этому как к совпадению. Не склонен углубляться в такие категории. Не дай Бог Блаженный бы взял и сгорел дотла. В Питере несколько лет назад горел Троицкий собор. Сгорел самой большой деревянный купол в Европе. Восстановили. Надеюсь, что французы бассейн не построят, на этом месте все равно будет Собор. Люди они последовательные, возможности у них есть.

- Все-таки у нас Храм Христа Спасителя разрушили намеренно.

- Сейчас они исследуют. Я люблю разжигать всякие костры и скажу, что это непросто. Не всегда возьмешь и сходу костерок разложишь в лесу. Думаю, что это связано с реставрацией, какими-то красками, лакокрасочным материалом, пластиком. Потому что полыхнуло не по-детски.

- Несведущие в делах пожаротушения удивлялись, почему не тушили водой из вертолетов?

- Потому что они боялись, что если будут ронять огромное количество воды, то перекрытия могут не выдержать и обрушиться. Но в результате они обрушились, потому что сгорели. Уж не знаю, что лучше. Что кто-то поджег — сложно сказать. Надеюсь, что нет.

Заметьте, что это культурная новость, которая заняла первые места во всех новостных лентах. Не помню, чтобы новость, связанная с культурой, историей была на первой полке новостей.

- Тут все-таки происшествие.

- Происшествие, связанное все равно с культурно-историческим наследием, а не к чему мы привыкли в последнее время, когда кто-то кого-то убил, или что-то украл. Когда-то в 18 веке этот собор восстановили, благодаря Гюго. Думаю, все это они переживут. Жаль, орган не восстановят. Это моя персональная печаль.

Андрей Макаревич, музыкант и архитектор по образованию в разговоре с "КП" напомнил, что подобное происходило и раньше.

- Конечно восстановят! Что, впервые что ли? У нас, вон, Манеж отстроили с нуля. Никто и не знает, что он горел. И бомбили и горело, но восстановят! - уверен артист.