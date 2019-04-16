Поклонники с трудом узнали резко постаревшую и похудевшую Хлебникову

Марина Хлебникова впервые вышла в свет после смерти бывшего супруга. 53-летняя певица выступила на юбилейном концерте пародиста Александра Пескова. Однако не все поклонники узнали артистку.

Когда-то хиты Марины Хлебниковой постоянно звучали на радио, ее показывли по телевизору. Сейчас артистка редко радует поклонников новыми песнями. Но ради пародиста Александра Пескова некогда популярная исполнительница сделала исключение. Марина Хлебникова появилась на грандиозном шоу друга.

Звезды дружат много лет, поэтому Марина не смогла проигнорировать важное событие. В гримерке Хлебникову и Пескова сфотографировали вместе. Памятное фото артистка опубликовала в своем блоге.

marina_hlebnikova_official Марина Хлебникова с давним другом Александром Песковым

"В гримерке во время антракта на его юбилейном концерте пообщаться", - подписала снимок звезда. Подписчики рассыпались в комплиментах невероятно стройной и подтянутой певице. Однако отметили, что ее сложно узнать. По их словам, она сильно изменилась и постарела.

"Марина очень плохо выглядит, не получается у нее молодиться", "Сложно узнать некогда любимую артистку, а ведь была такая красавица", "Мне кажется, она сделала неудачную пластику", "На таком, как сейчас принято говорить, честном фото одни морщины и кожа у вас какая-то пергаментная!", "Почти неузнаваема, звезда просто погасла, а артист постарел, так старейте же достойно", "Да! Возраст никого не щадит!", - делились мнениями подписчики Хлебниковой. Сама артистка на критику не реагирует.

Говорят, звезда до сих пор не может прийти в себя после смерти бывшего мужа Антона Логинова. Осенью 2018 года Марина нашла бездыханное тело мужчины в двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. На компьютере была оставлена предсмертная записка.

Певица тяжело переживала потерю близкого человека. Хлебникова после самоубийства первого мужа впала в долгую депрессию, но благодаря поддержке близких смогла справиться с переживаниями.

В молодости Логинов помогал Хлебниковой развивать карьеру, но в 1999 году влюбленные расстались. Певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича и родила дочь. Вскоре Хлебникова рассталась с супругом и стала жить в гражданском браке с Антоном Логиновым. Сейчас она старается не афишировать личную жизнь.