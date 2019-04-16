В российских магазинах больше 80% рыбы – отечественная

Рыбная отрасль становится локомотивом развития экономики России: экспорт растет, импорт сокращается, доля отечественной продукции в российских магазинах превышает 80%. Об этом 16 апреля на Конференции работников рыбохозяйственного комплекса РФ сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В прошлом году экспорт рыбы и других морепродуктов превысил 2,2 млн тонн. На поставках за рубеж бизнес заработал $5,17 млрд.

«И в денежном, и в объемном выражении экспорт растёт достаточно устойчиво и стабильно, что позволяет надеяться, что в целом показатели, которые заложены в соответствии с указом президента об экспортной составляющей, будут выполняться», - отметил чиновник.

Причем, как пояснил Василий Соколов, Росрыболовство и Минсельхоз сейчас уделяют внимание не только объемам продаж продукта за рубеж, но и глубине его переработки. Приоритет отдается экспорту максимально переработанной на борту кораблей и на берегу продукции. В результате прибыль рыбопромысловых компаний за 2018 год выросла практически не четверть – более чем на 22% и составила 104,2 млрд рублей.

«С 2014 года идет устойчивый рост. Ожидаем, что эта тенденция сохранится и в 2019 год», - поделился надеждами замруководителя Росрыболовства.

Причем, впервые за постсоветскую историю страны российские рыбаки в 2018 году. выловили больше 5 млн тонн. Это на 5% больше, чем годом раньше. Основная часть рекордного улова приходится на минтай, тихоокеанскую сельдь, тихоокеанского лосося, треску и пикшу.

Власти стимулирует обновление отрасли. По словам Василия Соколова, механизм инвестквот позволил заключить договоры на строительство 33 новых судов. Росрыболовство ожидает, что к концу года сдадут в эксплуатацию шесть новых кораблей и 11 рыбоперерабатывающих заводов.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в своем выступлении сделал акцент на острой необходимости полноценного диалога между отраслевым сообществом и органами государственной власти. Отсутствие такого диалога, по оценке докладчика, все больше увеличивает риски не просто для отрасли, а для страны в целом.

Президент ВАРПЭ привел ряд примеров, когда направленные к пользе общества, государства и бизнеса законы не работаю так, как это задумывал законодатель. Речь идет и об обещанной рыбакам-"прибрежникам" дополнительной 20%-ной прибавке к квотам (на деле прибавка составила около 5%), и о том, что два построенных на Камчатке в сентябре 2018 года береговых завода инвестиционных квот таки и не получили.

— Поэтому мы считаем важным продумать формы парламентского контроля за принятыми законами, формы контроля за своевременностью и полнотой издаваемых подзаконных актов. И обращаемся к законодателям с просьбой обратить на это внимание, — сказал Зверев.

На развитии диалога между рыбаками, властями и обществом также настаивал и председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам , собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заверил участников конференции, что Совфед намерен следить за выполнением принятых законов и своевременным принятием необходимых нормативных актов.

—В указе президента России и нацпроектах 42 момента могут быть целиком отнесены к рыбохозяйственному комплексу, это и продовольственная безопасность, и развитие экспорта, и инвестиции, и многое другое, - отметил сенатор. - Рыбная отрасль в условиях изоляции России успешно работает на мировых рынках. Кроме того, мы – представители регионов, и мы обязаны следить, как развивается экономика в тех субъектах, где рыбная отрасль сегодня имеет огромный вес.