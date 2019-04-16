2019-04-16T19:54:26+03:00
Звезды

Сергей Зверев написал заявление в полицию на звезду «Дома-2» Рустама Солнцева

Известный стилист мечтает покончить со скандалами
Ирина ВИКТОРОВА
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Сергей Зверев написал заявление в полицию на шоумена, экс-участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева.Сергей Зверев написал заявление в полицию на шоумена, экс-участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Этой весной Сергей Зверев оказался в эпицентре скандала. Причем не один раз. Стилист посетил полицию и написал заявление на шоумена, экс-участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева. Сергей Зверев хочет покончить с нелестными высказываниями в свой адрес. В заявлении стилист написал: «Прошу принять меры к Калганову Рустаму (Рустам Солнцев), который выложил на своей странице в сети инстаграм видео оскорбительного характера в адрес меня и моих близких...» Стилист приложил к заявлению видео. В этом ролике звучит нормативная, но весьма специфическая тирада. Солнцеву не понравилось, как Зверев оделся на пикет в защиту Байкала: «Золото, гипюр, пух и перья, бусы, каблуки, парик бабский, гучи.... Типичный протестующий!» Звезда «Дома-2» хлестко прошелся по внешнему виду звездного стилиста.

Заявление Сергея Зверева.

Заявление Сергея Зверева.

Несмотря на эпатажный наряд Сергея Зверева, многие поддержали его позицию - стилист выступил против строительства завода по розливу воды на озере Байкал. После того, как суд запретил незаконную стройку, Зверев вдруг обнаружил в сети видео Рустама Солнцева, которое счел оскорбительным. Стилист написал заявление, а адвокат Солнцева, узнав об этом удивился. По мнению юриста, Рустам Солнцев не оскорблял Сергея Зверева, а просто подшутил над ним, а за подобные шуточки наказания не предусмотрено. Сам Солнцев сообщил нам: «Сергей Зверев мстит мне за то, что я на всех ток-шоу поддерживаю его сына. Я написал объяснение в полиции - никто никого не оскорблял!»

Объяснения Рустама Солнцева.

Объяснения Рустама Солнцева.

Объяснения Рустама Солнцева.

Объяснения Рустама Солнцева.

Напомним, что на днях стилист Сергей Зверев-старший в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» дал откровенное интервью - рассказал о проблемах во взаимоотношениях со своим сыном. Стилист был против второй женитьбы сына. Но Сергей Зверев-младший все равно зарегистрировал отношения с женщиной с сомнительной репутацией. А потом еще и принимал участие в различных ток-шоу, где получал гонорары за интервью о конфликте с отцом. Сергей Зверев искренне переживает за сына, надеется на примирение. 23 года назад стилист забрал маленького Сережу из детдома в Иркутске. Врачи тогда не верили, что ребенок выживет: он почти не говорил и тяжело болел. Звездный отец и его мама выходили, вылечили и воспитали мальчика, как родного. Сергей Зверев готов помириться с наследником, но только когда тот устроится на работу и разведется с Юлей. Стилист невзлюбил невестку, так как считает, что она преследует корыстные цели: «Оказывается, она отбывала срок, и у нее двое детей. Худенькая анорексичка с грязными волосиками, и мать? Ей и лет-то уже много. Старшего сына забрал ее муж, а младшего ее отец. Ее лишили родительских прав. Как я мог их благословить?»

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Главная тайна Сергея Зверева."Прямой эфир" с Андреем Малаховым

ИСТОЧНИК KP.RU

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