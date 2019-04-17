Алексей Евсюков, композитор, народный артист РФ: Иосиф Кобзон пел, даже когда был пожар, землетрясение и рвались снаряды

- ...Алексей Павлович, я так и не дождался от Иосифа Давыдовича ответа на свой вопрос - как можно выучить и знать наизусть 3 000 (три тысячи) песен? Но, может, вы теперь мне ответите? Вам же пришлось их все играть...

- Не пришлось, Александр... А - посчастливилось!

Главное качество, которое отличало Иосифа Давыдовича, чему он научил меня – это всегда быть готовым к любым поворотам в программе концерта. Настроению и смысловой направленности. Чувствовать это...

Алексей Евсюков - аккомпаниатор Иосифа Кобзона с 40-летним стажем - 17 апреля отмечает 70 лет: «Иосиф Давыдович пел, даже когда был пожар, землетрясение и рвались снаряды» 00:00 00:00

- Но, вот и вы мне не отвечаете.

- Ну, как же - отвечаю! Потому что нельзя быть равнодушным или одинаковым. Даже если - по четыре-пять концертов в день.

Алексей Евсюков аккомпанировал Кобзону без малого 40 лет.Фото: Личный архив

- Да вы что? Так бывает?

- Конечно! Приходилось избегать штампов. Искать глаза новых зрителей. И - уметь найти отклик в них. Понимаете, это очень важно.

Не было у нас с Кобзоном чего-то механического… Говорят, ой, работает по четыре концерта в день. Значит, вышел - и одно и то же спел четыре раза. Ничего подобного! Все это - по-разному. Потому что разный зритель, разное настроение, разное состояние. И, потом, постоянно приходилось менять программу. Когда видишь ситуацию, когда надо спеть или сказать что-то другое.

Вы же в курсе, что лучшее о женщине, о Родине, я имею в виду о России, о Советском Союзе - не спел никто, кроме Кобзона. И никогда больше не споет. Потому что так, как он чувствовал мать, как он любил Родину, свою Родину, пропускал все это через себя, будучи примерным сыном, это не дано больше, к сожалению, никому. Не было и не будет дано. Я считаю, что это вот так вот.

- И - какой-нибудь случай. Вы много мне уже рассказали. И когда мы с вами и с Иосифом Давыдовичем в Сирию летали, и в Донбасс. И про Афган вы мне рассказывали. Не обязательно случай музыкальный, а - жизненный.

- А чего - случай?

Самый главный случай – это рекордный концерт Кобзона, который начался в семь часов вечера и закончился в полшестого утра.

С Иосифом Кобзоном в Афганистане, конец 80-х.Фото: Личный архив

- Это к 60-летию Иосифа Давыдовича.

- Вот это самый оригинальный случай, который может быть.

А все остальные? Ну, что? Это бытовые явления.

Например, во время землетрясения в Ташкенте, может, оно и было не очень сильным, но мы, музыканты, побежали со сцены. А Кобзон остался. И допел песню. И никто в зале не разошелся. Он говорит - не паникуйте. Сейчас все это пройдет. Видите, мол, я с вами!

- Толчки были?

- Да! И у нас же потом тоже потом совесть взыграла. Как это так? Лидер остался на сцене, а мы что, трусы? Вернулись обратно.

- А что Иосиф Давыдович тогда пел?

- Ну, какую-то песню довольно лирическую. Мы по пути в Афганистан всегда останавливались в Ташкенте.

- А в Афгане как ?

- Кобзон и под разрывы снарядов там пел. Он эти взрывы и не слышал...

- А если вспомнить, как он выступал в Киеве - на фоне горящего занавеса...

- Не то, что занавес - смотрим, а там весь задник пылает! И, представляете, многотысячный концертный зал «Украина» - битком! Не дай Бог, если бы началась паника.

- А что Кобзон?

- Кобзон спокойно смотрит на происходящее. Допел. Говорит, знаете, такой у нас сейчас случай. Вы можете спокойно сейчас разойтись. Вы видите, я абсолютно спокоен. Не было ни давки, ни паники. Никто никого не затоптал.

- А потом вернулись на концерт?

- К сожалению, концерт этот… Включили денчерную так называемую установку, которая потушила весь пожар на сцене и залила все инструменты. И все костюмы попортила нам. Но Кобзон сказал - так как я не допел, все билеты действительны. Как мне дадут зал, мы приедем и отработаем этот концерт. И вы придете и послушаете его еще раз. Так оно и произошло.

- Приехал потом?

- А он всегда, если что-то обещал, всегда делал. Вы же это знаете.

- А это когда было?

- Я думаю, по-моему, в очередной его юбилейный тур. Или 2007-й, 2002-й...

- А потом снова приехал?

- Да.

- Вы же обещали мне юбилейно интервью про знаменитого музыканта Евсюкова, Алексей Павлович! А получилось - опять об Иосифе Кобзоне...

- Так я же был всегда с Иосифом Давыдовичем рядом!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695628" frameborder="0"></iframe> Алексей Евсюков - Посвящение Иосифу Кобзону.

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