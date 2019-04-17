Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом сменила фамилию

Это официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт больше не муж и жена. После того, как суд расторг их брак, актриса поспешила стереть последние воспоминания об экс-супруге. Анджелина сменила фамилию, вернув ту, которая была у нее до брака с артистом. Если раньше звезда экрана носила двойную фамилию Джоли-Питт, то теперь она, как и прежде, Анджелина Джоли, сообщает People.com.

Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, и с тех пор бракоразводный процесс супругов никак не может прийти к завершению. Брэд и Анджелина делят состояние в 400 миллионов долларов и решают вопрос с опекой над своими шестью детьми. Поэтому Питт и Джоли попросили судью развести их до принятия решения по всем другим юридическим вопросам. Это называется бифуркация – разделение судебного процесса на две части. Сначала суд выносит решение по семейному статусу, а уже потом рассматривает имущественные вопросы и опеку над детьми. Официально Анджелина и Брэд перестали считаться мужем и женой, но им придется по-прежнему решать в суде все остальные вопросы.

- Они оба будут считаться разведенными и одинокими, но им все равно придется вести переговоры об окончательном решении суда, включая раздел имущества и опеку, - рассказал источник портала Page Six. – Они не хотят больше быть мужем и женой, они хотят двигаться дальше.

Супруги развелись, но будут продолжать делить в суде опеку над детьми.Фото: EAST NEWS

Окружение звезды поведало: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой. Теперь она требует, чтобы этот момент был учтен при разделе их состояния. Анджелина затягивает раздел имущества не из-за того, что она такая вредная, и хочет причинить Питту боль, а потому что желает разделить все по справедливости.

- Она считает, что часто откладывала свою карьеру, чтобы Брэд мог заниматься проектами, которые его увлекали, - рассказал инсайдер изданию Hollywood Life. - Анджелина уверена, что в значительной степени благодаря ей Брэд добился такого успеха и заработал такое огромное состояние, пока они были вместе. Теперь, когда между ними все кончено, она просто хочет, чтобы все было поделено по справедливости. Для этого требуется больше времени, чем она ожидала. Энджи не пытается усложнить отношения с Брэдом, она понимает его разочарование. Но она просто пытается защитить себя и детей.

Джоли почти два года настаивала на единоличной опеке, в то время как Брэд всегда хотел воспитывать детей на равных правах с бывшей женой и проводить с ними половину времени. Сейчас шестеро отпрысков (17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс) живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними.