2019-04-14T13:45:23+03:00
Звезды

Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

Теперь актерам предстоит решить вопросы опеки и раздела имущества
Ольга ЛИБГАРДТ
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Брак актеров официально расторгнутБрак актеров официально расторгнутФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анджелина Джоли и Брэд Питт больше не муж и жена. Брак актеров официально расторгнут.

Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса. Суд без промедлений удовлетворил это желание.

Теперь уже бывшим супругам осталось лишь подписать бумаги о разводе, пишет The Blast. Также Джоли и Питту предстоит урегулировать вопросы опеки и раздел имущества. Судья пролонгировал рассмотрение их дела до 31 декабря 2019 года.

Меж тем, звезды кино продолжают встречаться с назначенным судом психологом, чтобы работать над своими отношениями в качестве родителей. Напомним, что у Джоли и Питта шестеро детей.

Известие об официальном разводе стало громом среди ясного неба. Буквально два дня назад появилась информация, якобы Джоли намерена сохранить семью, поэтому затягивает бракоразводный процесс. "Анджелина дала понять Брэду, что хочет вновь быть с ним. Она мечтает воссоединить семью и дать второй шанс их браку. Вот почему Джоли затягивает с разводом и усложняет дело", - рассказал источник из окружения звезды британской газете The Sun.

При этом инсайдер дал понять, что сам Брэд не горит желанием возвращаться к бывшей жене. Друзья Брэда Питта не раз утверждали, что Анджелина в ходе бракоразводного процесса попортила бывшему супругу немало крови. И теперь актер мечтает только об одном - чтобы в их браке поскорее была поставлена точка.

Анджелина и Брэд были вместе с 2005 года. Актеры повстречались на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2014-м они поженились во Франции. Брак знаменитостей продлился всего два года. В 2016-м Джоли подала на развод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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